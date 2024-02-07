Специалисты дали оценку сервисам цифровой безопасности экосистем и операторов связи

По словам экспертов, определитель номера присутствует в ассортименте всех игроков рынка, функции определения нежелательных и спам-звонков, автосекретаря и чёрного списка представлены у семи компаний. Опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории доступна только у двух игроков. Отдельно был отмечен сервис Tinkoff Call Defender, охватывающий две сферы — «антиспам» и «мониторинг мошеннических действий с картой клиента».