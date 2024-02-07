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Posted 7 февраля 2024, 13:25

Published 7 февраля 2024, 13:25

Modified 7 февраля 2024, 13:27

Updated 7 февраля 2024, 13:27

Специалисты дали оценку сервисам цифровой безопасности экосистем и операторов связи

7 февраля 2024, 13:25
В список экосистемных игроков российского рынка цифровой безопасности были включены пять компаний: МТС, Билайн, МегаФон, Яндекс и Теле2. Исследовательская компания J'son & Partners Consulting предоставила данные, подтверждающие это.

Для проведения анализа предложений специалисты сравнили и провели нагрузочное тестирование услуг восьми компаний. Среди которых Яндекс, VK, Тинькофф, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.

Выяснилось, что самый широкий ассортимент предложений в области цифровой безопасности для абонентов и пользователей предлагает МТС. На втором месте находится МегаФон. Третье место делят Яндекс, Теле2, Билайн и Тинькофф.

Среди вышеуказанных сервисов специалисты отметили блокировку нежелательных спам-звонков, функцию автосекретаря, создание чёрного списка, мониторинг утечек персональных данных и кредитной истории. Не вошли в сферу исследования, например, профессиональное антиспам-программное обеспечение.

По словам экспертов, определитель номера присутствует в ассортименте всех игроков рынка, функции определения нежелательных и спам-звонков, автосекретаря и чёрного списка представлены у семи компаний. Опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории доступна только у двух игроков. Отдельно был отмечен сервис Tinkoff Call Defender, охватывающий две сферы — «антиспам» и «мониторинг мошеннических действий с картой клиента».

Аналитическая компания J'son & Partners Consulting выделила группу сервисов, которые защищают от спама, нежелательных звонков и SMS. По мнению экспертов, этот сегмент рынка цифровой безопасности находится на высокой стадии зрелости. Сильные предложения в области антиспам-сервисов предлагает МТС. За ними следуют Билайн, МегаФон и Яндекс.

Эксперты также выделили «существенные особенности» у некоторых игроков. Так, МТС предлагает самый комплексный набор сервисов для защиты от спама, Яндекс позволяет определять спам-звонки без доступа к контактам, а МегаФон разработал более 200 сценариев разговоров с спамерами.

Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» МТС, отмечает, что более 40 миллионов абонентов пользуются продуктами компании. В качестве первой линии защиты они получают бесплатный сервис «Антифрод». Затем каждому абоненту предоставляется возможность настроить его «контур безопасности», определять, какие звонки блокировать, а какие нет.

#Кристина Семенчук#Белгородская область#Персональные данные#Кредитная история#Защитник#Смс#Чёрный список#Белгород#Антиспам
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