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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Снег

Синоптики пообещали белгородцам температурные качели

7 февраля 2024, 16:09
Фото: 1MI
Снег

В Белгородской области ожидаются ночные заморозки

8 февраля на территории области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью ожидается небольшой мороз, а днём потеплеет. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Синоптики пообещали белгородцам температурные качели и осадки. 8 февраля в Белгородской области будет облачно, днём с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, выпадет мокрый снег. Днём без существенных осадков.

По данным синоптиков, ветер ночью 9-14 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём порывы 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -3…+2 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.

В Белгороде в ночь на четверг температура опустится до 0 ˚С, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём в областном центре потеплеет до +1 ˚С.

С пятницы, 9 февраля, в город придёт похолодание. Ночью температура опустится до -6 ˚С, пройдёт небольшой снег. Днём обещают до -3 ˚С и снег.

Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится
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#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Мокрый снег#Температурные качели
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