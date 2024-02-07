Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Синоптики пообещали белгородцам температурные качели и осадки. 8 февраля в Белгородской области будет облачно, днём с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, выпадет мокрый снег. Днём без существенных осадков.
По данным синоптиков, ветер ночью 9-14 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём порывы 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -3…+2 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.
В Белгороде в ночь на четверг температура опустится до 0 ˚С, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём в областном центре потеплеет до +1 ˚С.
С пятницы, 9 февраля, в город придёт похолодание. Ночью температура опустится до -6 ˚С, пройдёт небольшой снег. Днём обещают до -3 ˚С и снег.