Синоптики пообещали белгородцам температурные качели

По данным синоптиков, ветер ночью 9-14 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём порывы 6-11 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -3…+2 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.