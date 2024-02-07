РЭО: В Свердловской области сортировочный комплекс будет перерабатывать органику

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
«Летом в Краснотурьинске ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. На объекте установлено преимущественно отечественное оборудование», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также поделился планами на завершение работ по строительству участка компостирования органических фракций, отобранных при сортировке твердых отходов на объекте. Это событие, по его словам, ожидается в первом квартале 2024 года. Известно, что мощность участка по компостированию органики составит 50 тысяч тонн в год. Об этом пишет tagilcity.
Мусоросортировочный комплекс начал работу 28 июля 2023 года. Он был построен на средства инвестора на общую сумму более 900 миллионов рублей.
Заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов заявил, что в 2024 году в Свердловской области планируют запустить еще один комплексный объект по переработке ТКО. Он будет расположен в Нижнем Тагиле, и его работа тоже будет направлена на уменьшение объема ТКО, отправляемых на захоронение, отметил Карелов.
Известно, что основная задача РЭО состоит в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с положениями нацпроекта «Экология» эта мера нужна для снижения объемов захоронения ТКО и дальнейшего уменьшения экологической нагрузки на жителей. К 2030 году стоит задача по выходу на сортировку 100% объема ТКО и снижение на 50% объема ТКО, которые будут передавать на полигоны. Достижение таких показателей возможно только в условиях построения экономики замкнутого цикла.