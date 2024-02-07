РЭО: В Свердловской области сортировочный комплекс будет перерабатывать органику

«Летом в Краснотурьинске ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. На объекте установлено преимущественно отечественное оборудование», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также поделился планами на завершение работ по строительству участка компостирования органических фракций, отобранных при сортировке твердых отходов на объекте. Это событие, по его словам, ожидается в первом квартале 2024 года. Известно, что мощность участка по компостированию органики составит 50 тысяч тонн в год. Об этом пишет tagilcity.