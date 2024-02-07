Новикомбанк представил статистику бухгалтерской отчетности за 2023 год

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отмечает, что финансовая организация в течение последних лет смогла добиться значительных успехов, работая в интересах своих клиентов, составляющих основу экономики РФ. Банк стремится предоставлять самые выгодные условия финансирования для выполнения проектов в значимых для государства сферах. При поддержке банка с применением ключевых механизмов господдержки проводится стратегически важная деятельность по установлению технологической независимости страны. Кроме того, Новикомбанк совершенствует портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, целью реализации которых является наращивание кадрового резерва промышленного сектора.