Новикомбанк представил статистику бухгалтерской отчетности за 2023 год

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
При этом кредитный портфель банка стал выше на 8% и теперь равняется 816 миллиардам рублей, пишет newsnn.ru.
Прибыль опорного банка «Ростеха» за 2023 года выросла до 16,8 миллиарда рублей.
Чистый процентный доход кредитной организации за прошедшие 12 месяцев увеличился на 16,5% и достиг 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств продемонстрировал рост на 12,7% — с 82,6 миллиарда рублей до 93,1 миллиарда рублей. Максимальная доля ресурсной базы Новикомбанка приходится на средства клиентов. Объем остатков на их счетах за минувший год вырос на 12,8% и теперь равняется 826,5 миллиарда рублей.
Успехи работы Новикомбанка в 2023 году стали возможны благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, высокому уровню достаточности капитала.
В прошлом году Новикомбанк оказал финансово-кредитную поддержку для высокотехнологичных предприятий.
Помимо этого, удалось провести первую для организаций оборонно-промышленного комплекса и для организаций госкорпорации «Ростех» сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Успехи от реализованных Новикомбанком проектов дали возможность выплатить дивиденды акционерам в размере 4,9 миллиарда рублей в ушедшем году.
В 2023 году НРА присвоило банку рейтинг на уровне AA|ru|, АКРА повысило рейтинг до АА-(RU).
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отмечает, что финансовая организация в течение последних лет смогла добиться значительных успехов, работая в интересах своих клиентов, составляющих основу экономики РФ. Банк стремится предоставлять самые выгодные условия финансирования для выполнения проектов в значимых для государства сферах. При поддержке банка с применением ключевых механизмов господдержки проводится стратегически важная деятельность по установлению технологической независимости страны. Кроме того, Новикомбанк совершенствует портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, целью реализации которых является наращивание кадрового резерва промышленного сектора.