Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:16

Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Стало известно, с чем связано частичное отключение света в Белгороде

Что известно об отключении света в Белгороде?

7 февраля 2024, 19:16
Фото: Bel.ru

Стало известно, с чем связано частичное отключение света в Белгороде

Сегодня часть жителей Белгорода осталась без света. Ситуацию прокомментировал мэр Белгорода Валентин Демидов. По его данным, электричество должно появиться в течение 1,5-2 часов.

Читатели Бел.Ру с Харгоры и ряда других районов Белгорода пожаловались на отключение света. Временное отсутствие электроэнергии у жителей улиц Щорса, Есенина, Бульвара Юности и Буденного связано с технологическим нарушением в сети.

Как сообщил мэр Валентин Демидов, причины выясняются, бригады работают на месте. Ориентировочно свет дадут в течение 1,5-2 часов.

Что касается водоснабжения, также частично пропавшего в городе, то связано оно с отключением света. Вернуть воду обещают в течение 40 минут.

Читайте также:
40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабряВСУ атакуют Белгородскую область, а Жигалов ушёл из БелгорблагоустройстваБелгородцев удивили укрепление остановок и сумма пожертвования от Киркорова
#Происшествия#Отключение света#Электричество#Водоснабжение#Белгород#Валентин Демидов#Артем Черненко
Подпишитесь
Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей
Сегодня, 17:52
Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 14:30
Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде
Сегодня, 15:18
Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде
Сегодня, 17:16
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки
Сегодня, 12:07
Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
Сегодня, 13:25