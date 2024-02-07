Что известно об отключении света в Белгороде?

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Читатели Бел.Ру с Харгоры и ряда других районов Белгорода пожаловались на отключение света. Временное отсутствие электроэнергии у жителей улиц Щорса, Есенина, Бульвара Юности и Буденного связано с технологическим нарушением в сети.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, причины выясняются, бригады работают на месте. Ориентировочно свет дадут в течение 1,5-2 часов.
Что касается водоснабжения, также частично пропавшего в городе, то связано оно с отключением света. Вернуть воду обещают в течение 40 минут.