Белоусов: За два года пользователи обратились к сервисам платформы МСП. РФ 4 млн раз

Адресный подбор мер осуществляется на основе данных цифрового профиля. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что цифровой профиль на платформе запустили в конце 2022 года. За это время его данные были использованы более 150 тысяч раз для получения мер поддержки и услуг через МСП.РФ. Более 14 тысяч предпринимателей уже воспользовались цифровым профилем. Контент платформы МСП.РФ, ее сервисы и инструменты постоянно совершенствуются. Для этого используются результаты обратной связи с бизнесом. Одним из источников таких данных являются результаты тестирования сервисов, в котором ежегодно принимают участие пользователи площадки.