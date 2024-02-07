Белоусов: За два года пользователи обратились к сервисам платформы МСП. РФ 4 млн раз

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, частота использования сервисов одним пользователем за год увеличилась более чем на 30%, пишет ria.ru.
По словам Андрея Белоусова, за два года платформа МСП.РФ стала широко востребованной среди субъектов малого и среднего бизнеса. Эта площадка превратилась в удобный инструмент взаимодействия бизнеса и государства, а также получения мер поддержки и обратной связи. На текущий момент количество зарегистрированных на платформе пользователей превышает 670 тысяч. За 2023 год этот показатель увеличился в два раза.
В числе ключевых результатов работы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Это позволяет предлагать пользователю подходящие для него меры в приоритетном порядке, а также предоставлять перечень оснований, по которым он не может получить поддержку на данный момент.
Адресный подбор мер осуществляется на основе данных цифрового профиля. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил, что цифровой профиль на платформе запустили в конце 2022 года. За это время его данные были использованы более 150 тысяч раз для получения мер поддержки и услуг через МСП.РФ. Более 14 тысяч предпринимателей уже воспользовались цифровым профилем. Контент платформы МСП.РФ, ее сервисы и инструменты постоянно совершенствуются. Для этого используются результаты обратной связи с бизнесом. Одним из источников таких данных являются результаты тестирования сервисов, в котором ежегодно принимают участие пользователи площадки.
Стоит отметить, что количество пользователей платформы в статусе самозанятости за год возросло в два раза, а юридических лиц и ИП — на 70 процентов. Наиболее активно платформой пользуются предприниматели из сферы торговли. На втором месте — представители обрабатывающих производств. Количество пользователей из этого сектора выросло в 1,7 раза.
Рост в два раза за 2023 год показали такие отрасли, как строительство, социальные услуги, транспортировка и хранение. Также вдвое увеличилось количество представителей аграрного сектора и здравоохранения.
На текущий момент субъектам МСБ из всех восьмидесяти девяти регионов России доступно более 1000 мер поддержки регионального уровня и свыше 30 сервисов на цифровой платформе МСП.РФ.