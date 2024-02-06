В РЭО напомнили автовладельцам о штрафах за перегораживание мусорных площадок

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Подобная практика сегодня распространена во многих регионах и муниципальных образованиях России, в частности в Московской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, Приморском крае, пишет 56orb.ru.
Так, в тех субъектах, где такие законы приняты, физическое лицо за парковку рядом с контейнерными площадками будет оштрафовано на 5000 рублей. Должностное лицо за это же нарушение понесет штраф в размере до 10 000 рублей, а юрлица — до 30 000 рублей. Вывод простой: парковаться лучше так, чтобы мусоровоз мог подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, очень часто из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут собирать и вывозить отходы по графику. Иногда в течение рабочего дня один мусоровоз должен обслужить около 80 контейнерных площадок, при этом даже небольшая задержка влияет на весь рабочий день.
«Вот, например, в Архангельске за 2023 год автомобилисты заблокировали подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам почти 5000 раз. В связи с этим некоторые регионы вводят в свой кодекс разделы, регулирующие ответственность за правонарушения в сфере благоустройства. И устанавливают административные штрафы за создание препятствий вывозу ТКО с площадок накопления», — рассказал Буцаев.
Согласно нацпроекту «Экология», ключевой задачей РЭО является построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это необходимо, чтобы сократить поток отходов на объекты захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.