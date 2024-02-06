В РЭО напомнили автовладельцам о штрафах за перегораживание мусорных площадок

Так, в тех субъектах, где такие законы приняты, физическое лицо за парковку рядом с контейнерными площадками будет оштрафовано на 5000 рублей. Должностное лицо за это же нарушение понесет штраф в размере до 10 000 рублей, а юрлица — до 30 000 рублей. Вывод простой: парковаться лучше так, чтобы мусоровоз мог подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.