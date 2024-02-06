Бывшие «китайцы» из Москвы: кому перешла белгородская «Бенталь» Лушникова?

В рейтинге Бел.Ру самых богатых белгородцев Виталий Лушников, во многом благодаря показателям ООО «Бенталь» в 2022 году, занял третье место. На сегодня среди его белгородских активов остаётся только ООО «Логистик Белогорья» с выручкой в 1,3 млрд рублей по итогам позапрошлого года. В 2023 году Лушников вышел из состава владельцев ООО «Бел Органика» и ООО «Белый Лес», а также ООО «Вознесеновка» в Курской области.