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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:51

У белгородской компании «Бенталь» появился новый владелец

Бывшие «китайцы» из Москвы: кому перешла белгородская «Бенталь» Лушникова?

6 февраля 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney

У белгородской компании «Бенталь» появился новый владелец

Им стала компания из Москвы. Предприятию теперь принадлежит 99,9% доли в УК фирмы «Бенталь».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 31 января текущего года в сведения о белгородской компании «Бенталь» были внесены изменения, которые касаются структуры собственников.

Теперь 99,9% доли в компании принадлежат предприятию «Овербест Рус». Остальные 0,10% числятся за Денисом Мартьяновым. Ранее предприятие по выращиванию зерновых культур «Бенталь» принадлежало Виталию Лушникову. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 425 млн рублей. Ранее «Бенталь» продала сельхозземли в Белгородском районе ГК «Черкизово».

В рейтинге Бел.Ру самых богатых белгородцев Виталий Лушников, во многом благодаря показателям ООО «Бенталь» в 2022 году, занял третье место. На сегодня среди его белгородских активов остаётся только ООО «Логистик Белогорья» с выручкой в 1,3 млрд рублей по итогам позапрошлого года. В 2023 году Лушников вышел из состава владельцев ООО «Бел Органика» и ООО «Белый Лес», а также ООО «Вознесеновка» в Курской области.

Что касается компании «Овербест Рус», она зарегистрирована в Москве в 2022 году. Отрасль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Руководитель, владелец и бенефициар — Денис Мартьянов. По итогам 2022 года компания отчиталась об убытках в 323 млн рублей.

«Овербест Рус» является владельцем таких товарных знаков как Foresttech, Sylcorp и Green Gold Greengold. До 2023 года компания являлась собственностью предприятия Overbest Limited из Китая.

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