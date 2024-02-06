Бывшие «китайцы» из Москвы: кому перешла белгородская «Бенталь» Лушникова?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 31 января текущего года в сведения о белгородской компании «Бенталь» были внесены изменения, которые касаются структуры собственников.
Теперь 99,9% доли в компании принадлежат предприятию «Овербест Рус». Остальные 0,10% числятся за Денисом Мартьяновым. Ранее предприятие по выращиванию зерновых культур «Бенталь» принадлежало Виталию Лушникову. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 425 млн рублей. Ранее «Бенталь» продала сельхозземли в Белгородском районе ГК «Черкизово».
В рейтинге Бел.Ру самых богатых белгородцев Виталий Лушников, во многом благодаря показателям ООО «Бенталь» в 2022 году, занял третье место. На сегодня среди его белгородских активов остаётся только ООО «Логистик Белогорья» с выручкой в 1,3 млрд рублей по итогам позапрошлого года. В 2023 году Лушников вышел из состава владельцев ООО «Бел Органика» и ООО «Белый Лес», а также ООО «Вознесеновка» в Курской области.
Что касается компании «Овербест Рус», она зарегистрирована в Москве в 2022 году. Отрасль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Руководитель, владелец и бенефициар — Денис Мартьянов. По итогам 2022 года компания отчиталась об убытках в 323 млн рублей.
«Овербест Рус» является владельцем таких товарных знаков как Foresttech, Sylcorp и Green Gold Greengold. До 2023 года компания являлась собственностью предприятия Overbest Limited из Китая.