Подростков, убивших бабушку мотыгой, будут судить

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Расследование уголовного дела против подростков, которые до смерти забили бабушку мотыгой, завершилось. Материалы передали на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СК во вторник, 6 февраля.
Двоих несовершеннолетних — внука убитой пенсионерки и его подругу — обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Одного из фигурантов также обвиняют в краже имущества погибшей пенсионерки (п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Как установило следствие, 17 августа 2023 года бабушка не отпустила 15-летнего внука на прогулку. Подросток сообщил о конфликте 16-летней подруге. Затем молодые люди решили пойти на убийство.
Обвиняемая дома взяла мотыгу и пришла к другу. Во время очередной ссоры юный белгородец взял своё «оружие» и ударил бабушку по голове. Так же сделала и его подруга. От полученных травм пожилая белгородка скончалась на месте происшествия.
Подросток забрал телефон своей бабушки и через приложение банка перевёл себе деньги. Из дома он похитил драгоценности и другие вещи общей стоимостью более 50 тыс. рублей. Также подросток бабушкиными деньгами оплачивал товары на сумму более 10 тыс. рублей. После совершения преступления молодые люди скрылись. Тело 69-летней пенсионерки нашли соседи.
Добавим, что затем фигуранты пытались скрыться в других регионах. Парня нашли в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, а девушку — в Воронежской области.
24 августа подростков заключили под стражу. Эта мера пресечения действует до сих пор. Теперь решать судьбу девушки и парня будет суд.