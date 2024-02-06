Подростков, убивших бабушку мотыгой, будут судить

Подросток забрал телефон своей бабушки и через приложение банка перевёл себе деньги. Из дома он похитил драгоценности и другие вещи общей стоимостью более 50 тыс. рублей. Также подросток бабушкиными деньгами оплачивал товары на сумму более 10 тыс. рублей. После совершения преступления молодые люди скрылись. Тело 69-летней пенсионерки нашли соседи.