Неизвестное искусство: белгородский конкурсный управляющий ищет картину Малевича

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Белгородский конкурсный управляющий собирается подать в розыск, чтобы найти малоизвестную картину Казимира Малевича. Стоимость полотна оценивается в 30 млн долларов. Причём претендовать на предмет искусства могут и наследники владельца, но им нужно рассчитаться с долгами последнего.
Редакции стало известно, что белгородский арбитражный управляющий Татьяна Алтунина участвует в деле о банкротстве, где фигурирует картина «Композиция с роялем. Мотив 1914». Алексей Хапилин занимается взысканиями дебиторской задолженности в ходе банкротства, и в этой истории он выступает кредитором.
Дело в том, что Хапилину уступили права требования на имущество умершего в Москве должника. И самым ценным имуществом стала упомянутая картина, о которой стало известно из предоставленной в суд описи.
Как рассказал Алексей, сначала разбирались с супругой умершего по поводу раздела имущества, и тогда же выяснилось, что мужчине принадлежала картина Малевича. Полотно было предметом спора жены покойного, но она так и не смогла доказать в суде, что картину они с мужем приобрели во время брака.
Владелец картины умер, а ранее в его отношении начали процедуру банкротства, поэтому картина тоже должна была поступить в конкурсную массу. Предмет искусства обязаны выдать наследники усопшего — их несколько человек. Халипин предполагает, что один из них мог бы знать, где находится полотно, но пока никто эту информацию так и не сообщил. Картина могла бы покрыть долги умершего, ведь он задолжал 13 млн рублей.
На текущий момент наследники не решили, как им быть и с полотном, и с банкротством. По этой причине конкурсный управляющий планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы дорогостоящую картину нашли полицейские. Алексей Хапилин пояснил, что они намерены обращаться сразу в МВД России, а не региональные отделения полиции.
«И пусть они там сами определятся, кто будет официально проводить розыскные мероприятия», — добавил он.
Также Хапилин объяснил своё участие в этой истории. По словам мужчины, его компаньон уступил ему права требования задолженности с владельца полотна. Единственным способом заставить должника расплатиться, стало обращение в суд и последующая процедура банкротства.
Картину «Композиция с роялем» определяют как одно из оригинальных произведений Казимира Малевича, указано на сайте Antiqueland.ru. Полотно из частного собрания исполнено на холсте в масляно-лаковой технике. Оно выдержано в кубофутуристической манере и изображает фрагменты музыкальных инструментов, сопоставленные друг с другом в свободной композиции.