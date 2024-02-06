Неизвестное искусство: белгородский конкурсный управляющий ищет картину Малевича

Владелец картины умер, а ранее в его отношении начали процедуру банкротства, поэтому картина тоже должна была поступить в конкурсную массу. Предмет искусства обязаны выдать наследники усопшего — их несколько человек. Халипин предполагает, что один из них мог бы знать, где находится полотно, но пока никто эту информацию так и не сообщил. Картина могла бы покрыть долги умершего, ведь он задолжал 13 млн рублей.