Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Фото из фотобанка предприятия

На заводе в Старом Осколе после смены владельца изменился состав совета директоров

6 февраля 2024, 14:34
Фото: официальный сайт ОЗММ
Фото из фотобанка предприятия

На Оскольском металлургическом заводе изменился состав совета директоров

На заводе прекращены полномочия бывшего владельца завода, в совет директоров избран нынешний гендиректор. Подробности сообщает «Коммерсант».

В АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» изменился совет директоров. Досрочно прекращены полномочия бывшего владельца Олега Клюки, а также экс-главы завода Александра Игнатова и других участников.

В совет вошли гендиректор Сергей Косулин и другие лица, которые входят в состав Объединённой металлургической компании. Среди них — директор по инвестициям и новым проектам ОМК Денис Филичев, работавший до этого начальником управления Выксунского металлургического завода Кирилл Сухов, директор по экономике ОМК Дмитрий Зарщиков. Также в совет вошла Елена Бондарь, которая возглавляла финансовое управление компании. Кроме того, теперь в совете бывший старший юрпартнёр компании Александр Доморацкий. Также в правление вошёл Алексей Егоров.

Напомним, что «Оскольский завод металлургического машиностроения» перешёл под контроль Объединённой металлургической компании. Организация принадлежит российскому миллиардеру Анатолию Седых.

Завод в Старом Осколе перешёл во владение ОМК миллиардера Анатолия Седых
Узнать подробнее
Читайте также:
Завод в Старом Осколе перешёл во владение ОМК миллиардера Анатолия СедыхКомпания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке
#Белгородская область#Экономика#Старый Оскол#Завод#Совет директоров#Владелец#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14