На заводе в Старом Осколе после смены владельца изменился состав совета директоров

В совет вошли гендиректор Сергей Косулин и другие лица, которые входят в состав Объединённой металлургической компании. Среди них — директор по инвестициям и новым проектам ОМК Денис Филичев, работавший до этого начальником управления Выксунского металлургического завода Кирилл Сухов, директор по экономике ОМК Дмитрий Зарщиков. Также в совет вошла Елена Бондарь, которая возглавляла финансовое управление компании. Кроме того, теперь в совете бывший старший юрпартнёр компании Александр Доморацкий. Также в правление вошёл Алексей Егоров.