На заводе в Старом Осколе после смены владельца изменился состав совета директоров

Posted 6 февраля 2024, 14:34
Published 6 февраля 2024, 14:34
Modified 6 февраля 2024, 14:36
Updated 6 февраля 2024, 14:36
В АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» изменился совет директоров. Досрочно прекращены полномочия бывшего владельца Олега Клюки, а также экс-главы завода Александра Игнатова и других участников.
В совет вошли гендиректор Сергей Косулин и другие лица, которые входят в состав Объединённой металлургической компании. Среди них — директор по инвестициям и новым проектам ОМК Денис Филичев, работавший до этого начальником управления Выксунского металлургического завода Кирилл Сухов, директор по экономике ОМК Дмитрий Зарщиков. Также в совет вошла Елена Бондарь, которая возглавляла финансовое управление компании. Кроме того, теперь в совете бывший старший юрпартнёр компании Александр Доморацкий. Также в правление вошёл Алексей Егоров.
Напомним, что «Оскольский завод металлургического машиностроения» перешёл под контроль Объединённой металлургической компании. Организация принадлежит российскому миллиардеру Анатолию Седых.