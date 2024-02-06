Глава РЭО назвал членов жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что желание участвовать в конкурсе выразил 561 претендент: среди потенциальных участников — жители России, Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Около 50 авторов получат предложение отвезти свои работы в Крым для того, чтобы представить их в рамках образовательной программы академии «Меганом» от арт-кластера «Таврида». Участникам программы предстоит разработать новые объекты и завершить уже имеющиеся. Далее при участии жюри разработают итоговую экспозицию, которая будет демонстрироваться на Всемирном фестивале молодежи, заключил Бойко.