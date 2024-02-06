Глава РЭО назвал членов жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Так, отбирать лучшие работы конкурса будут директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Анна Кислицына, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и художник Медерик Тюрей. Об этом информирует NewsNN.
«Конкурс „Зеленый квадрат“, который организует РЭО в рамках экопросветительской программы, призван выявить лучших авторов. Их работы должны максимально отражать проблематику, связанную с обращением с отходами, загрязнением окружающей среды, продвигать идеи осознанного потребления, раздельного сбора отходов и в целом заботы о природе», — заметил гендиректор оператора Денис Буцаев. Он также рассказал, что создание итоговой экспозиции предполагается доверить компетентному жюри, которое объединит представителей разных отраслей экономики.
В жюри конкурса «Зеленый квадрат» наряду с названными экспертами включили председателя совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, первого зампреда Комитета Госдумы по экологии Вячеслава Фетисова, зампреда Комитета Госдумы по экологии Александра Когана, управляющего партнера и совладельца галереи «Триумф» Дмитрия Ханкина, советника главы Росмолодежи Олега Макарова, директора Института дизайна РГУ им. Косыгина Ларису Смирнову, ректора университета МИСИС Алевтину Черникову, ректора РЭУ им. Плеханова Ивана Лобанова, главу арт-парка «Таврида» Марию-Николь Селиванову, руководителя школы Uteens, Universal University Наталью Рогаль, художника и автора ютьюб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николая Рындина.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что желание участвовать в конкурсе выразил 561 претендент: среди потенциальных участников — жители России, Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Около 50 авторов получат предложение отвезти свои работы в Крым для того, чтобы представить их в рамках образовательной программы академии «Меганом» от арт-кластера «Таврида». Участникам программы предстоит разработать новые объекты и завершить уже имеющиеся. Далее при участии жюри разработают итоговую экспозицию, которая будет демонстрироваться на Всемирном фестивале молодежи, заключил Бойко.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте. Партнерами конкурса выступают арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.