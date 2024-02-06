Гладков рассказал о будущем благоустройстве 31 территории в Белгородской области

В региональном правительстве добавили, что по итогам прошлого года в рамках федерального проекта благоустроили 30 общественных пространств и 18 дворов. Ещё на территории области реализовали проекты «Общественная территория на склоне у реки Валуй» в Валуйках, «Рекреационная зона „Петровская круча“» в Грайвороне и «Благоустройство территории центрального парка им. Горького» в Новом Осколе. Потратили на это более 881 млн рублей.