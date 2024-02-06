Гладков рассказал о будущем благоустройстве 31 территории в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Стало известно, что в Белгородской области благоустроят 31 территорию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Те места, которые планируют привести в порядок, выбирали сами жители.
Чем интересен этот федеральный проект? Тем, что инициатива идёт от жителей того или иного населённого пункта. По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, станет узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что в Разумном в рамках проекта начнут делать большой дендропарк. Всего же планируется благоустроить 28 общественных пространств и три дворовые территории.
Планируется реализовать четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти цели потратят 494,5 млн рублей. Речь идёт о концепции благоустройства площади Победы и прилегающей территории в Алексеевке, благоустройстве пляжа в Губкине. Также запланированы благоустройство парка «Маршалково» в Строителе и ревитализация территории химзавода в Шебекино.
В региональном правительстве добавили, что по итогам прошлого года в рамках федерального проекта благоустроили 30 общественных пространств и 18 дворов. Ещё на территории области реализовали проекты «Общественная территория на склоне у реки Валуй» в Валуйках, «Рекреационная зона „Петровская круча“» в Грайвороне и «Благоустройство территории центрального парка им. Горького» в Новом Осколе. Потратили на это более 881 млн рублей.