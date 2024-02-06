Детская смертность в Белгородской области снизилась на 40%

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Правительство Белгородской области сообщило о результатах реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории региона за пять лет. За это время детская смертность снизилась на 40%.
Удалось существенно обновить материально-техническую базу медицинских организаций. На территории области также реализовывали программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её рамках построили 69 зданий, где расположатся медучреждения. В 2024 году планируется построить или отремонтировать ещё девять объектов.
В регионе обновили медицинское оборудование. Больницы и поликлиники получили более 1 тыс. единиц различной техники, в том числе системы СКТ, МРТ, рентгенологическое и эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.
Кроме того, продолжается цифровизация сферы здравоохранения. С начала реализации проекта «Электронный рецепт» белгородцам оформили более 3 млн медицинских рецептов в электронном виде. Онлайн-сервисом «Моё здоровье» пользуется более 480 тыс. жителей региона.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал больницы, которые отремонтируют в Белгородской области в этом году.