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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Больница

Детская смертность в Белгородской области снизилась на 40%

6 февраля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Больница

Белгородские власти поделились результатами реализации нацпроекта за пять лет

Правительство Белгородской области рассказало о результатах реализации нацпроекта «Здравоохранение» за пять лет. В частности, детская смертность снизилась, а в регионе смогли значительно обновить материально-техническую базу медучреждений.

Правительство Белгородской области сообщило о результатах реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории региона за пять лет. За это время детская смертность снизилась на 40%.

Удалось существенно обновить материально-техническую базу медицинских организаций. На территории области также реализовывали программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её рамках построили 69 зданий, где расположатся медучреждения. В 2024 году планируется построить или отремонтировать ещё девять объектов.

В регионе обновили медицинское оборудование. Больницы и поликлиники получили более 1 тыс. единиц различной техники, в том числе системы СКТ, МРТ, рентгенологическое и эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.

Кроме того, продолжается цифровизация сферы здравоохранения. С начала реализации проекта «Электронный рецепт» белгородцам оформили более 3 млн медицинских рецептов в электронном виде. Онлайн-сервисом «Моё здоровье» пользуется более 480 тыс. жителей региона.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал больницы, которые отремонтируют в Белгородской области в этом году.

Гладков рассказал, какие больницы отремонтируют в Белгородской области в этом году
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#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Наталья Корявых#Детская смертность
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