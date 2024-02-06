Детская смертность в Белгородской области снизилась на 40%

Удалось существенно обновить материально-техническую базу медицинских организаций. На территории области также реализовывали программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её рамках построили 69 зданий, где расположатся медучреждения. В 2024 году планируется построить или отремонтировать ещё девять объектов.