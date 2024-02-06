Чиновник под Белгородом позвал на встречу у «живописного» сарая № 23

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Глава Тавровского сельского поселения Артём Кириченко предложил пользователям хозяйственных построек в районе улицы Садовой, 2 (сенокос) встретиться возле сарая № 23. Сход граждан пройдёт 9 февраля в 17:00. Власти планируют обсудить вопрос сноса хозпостроек, которые используются без оформления правоустанавливающих документов.
Интересно, что изначально под постом глава опубликовал фотографию старого разрушенного сарая. Позже фотографию «живописного» сарая решили заменить.