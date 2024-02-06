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Гаражи

Чиновник под Белгородом позвал на встречу у «живописного» сарая № 23

6 февраля 2024, 12:50
Фото: страница Артёма Кириченко в соцсети
Гаражи

Белгородцев позвали на встречу у сарая

Встречу у сарая предложил глава Тавровского сельского поселения Артём Кириченко. На странице глава опубликовал фото старого сарая, потом, видимо, постеснялся и решил заменить фото под постом.

Глава Тавровского сельского поселения Артём Кириченко предложил пользователям хозяйственных построек в районе улицы Садовой, 2 (сенокос) встретиться возле сарая № 23. Сход граждан пройдёт 9 февраля в 17:00. Власти планируют обсудить вопрос сноса хозпостроек, которые используются без оформления правоустанавливающих документов.

Интересно, что изначально под постом глава опубликовал фотографию старого разрушенного сарая. Позже фотографию «живописного» сарая решили заменить.

Пост до того, как его заметили в СетиПост до того, как его заметили в Сети
Пост после замены фотоПост после замены фото
Пост до того, как его заметили в Сети
Фото: страница Артёма Кириченко
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#Общество#Белгородская область#Таврово#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Алина Харина#Сарай#Хозпостройки
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