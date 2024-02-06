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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Актёра из «Глухаря» будут заочно судить в РФ за госизмену

Бывшего актёра, участвовавшего в нападении на Белгородчину, заочно арестовали

6 февраля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

Актёра из «Глухаря» будут заочно судить в РФ за госизмену

Бывший актёр объявлен в розыск, его заочно заключили под стражу. Весной Кирилл Канахин* в составе украинской ДРГ нападал на Брянскую и Белгородскую области.

В октябре 2023 года стало известно, что на бывшего актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина* возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: его обвиняют в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Артист участвовал в нападениях на Белгородскую и Брянскую области.

В конце января в суд поступили материалы дела для рассмотрения. Вчера, 5 февраля, стало известно об избранной ему мере пресечения: его заочно заключили под стражу. Бывшего актёра объявили в федеральный и международный розыск.

По данным прокуратуры Москвы, в августе 2022 года он вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»**. В ней мужчина с января по март 2023 года воевал против ВС РФ в Херсонской области.

2 марта 2023 года бывший актёр вместе с 30 участниками террористической организации зашёл на территорию Брянской области и совершил террористический акт в отношении мирных жителей. Для этого использовались военные, техника, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

22 мая Канахин совместно с ВСУ проник на территорию Белгородской области в районе таможенного поста МАПП «Грайворон» и устроил террористический акт в отношении мирных жителей.

Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

**Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

Уголовные дела завели на актёра сериала «Глухарь» за нападение ДРГ на Белгородчину
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