Бывшего актёра, участвовавшего в нападении на Белгородчину, заочно арестовали

В октябре 2023 года стало известно, что на бывшего актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина* возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: его обвиняют в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Артист участвовал в нападениях на Белгородскую и Брянскую области.