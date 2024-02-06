Бывшего актёра, участвовавшего в нападении на Белгородчину, заочно арестовали

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В октябре 2023 года стало известно, что на бывшего актёра «Театра Луны» Кирилла Канахина* возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: его обвиняют в госизмене, организации террористического сообщества и участии в нём, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Артист участвовал в нападениях на Белгородскую и Брянскую области.
В конце января в суд поступили материалы дела для рассмотрения. Вчера, 5 февраля, стало известно об избранной ему мере пресечения: его заочно заключили под стражу. Бывшего актёра объявили в федеральный и международный розыск.
По данным прокуратуры Москвы, в августе 2022 года он вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»**. В ней мужчина с января по март 2023 года воевал против ВС РФ в Херсонской области.
2 марта 2023 года бывший актёр вместе с 30 участниками террористической организации зашёл на территорию Брянской области и совершил террористический акт в отношении мирных жителей. Для этого использовались военные, техника, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
22 мая Канахин совместно с ВСУ проник на территорию Белгородской области в районе таможенного поста МАПП «Грайворон» и устроил террористический акт в отношении мирных жителей.
Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
**Внесён в список террористических и экстремистских организаций.