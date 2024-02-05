В течение недели пострадавшему белгородскому бизнесу выдадут гранты на 250 млн рублей

Врио министра экономического развития Максим Гусев рассказал, что всего по итогам конкурса будет 122 получателя грантов. Это малые и средние предприятия. Процедуру согласования с минфин РФ прошла уже 61 заявка, из них соглашения на сумму почти 58 млн рублей заключили с 38 субъектами МСП. Сегодня все необходимые документы оформят с оставшимися. А в течение недели все 250 млн рублей будут перечислены получателям грантов.