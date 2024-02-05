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Published Сегодня, 08:40

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В течение недели пострадавшему белгородскому бизнесу выдадут гранты на 250 млн рублей

В течение недели пострадавшему белгородскому бизнесу выдадут гранты на 250 млн рублей

5 февраля 2024, 08:40
Фото: 1MI
122 пострадавших субъекта МСП в Белгородской области получат выплаты. Сейчас минфин РФ одобрил только половину заявок.

На еженедельном оперативном совещании обсудили выдачу грантов для компенсации ущерба субъектам малого и среднего бизнеса на приграничных территориях региона. На первый этап таких выплат в областном бюджете выделено 250 млн рублей, рассказал губернатор Гладков.

Врио министра экономического развития Максим Гусев рассказал, что всего по итогам конкурса будет 122 получателя грантов. Это малые и средние предприятия. Процедуру согласования с минфин РФ прошла уже 61 заявка, из них соглашения на сумму почти 58 млн рублей заключили с 38 субъектами МСП. Сегодня все необходимые документы оформят с оставшимися. А в течение недели все 250 млн рублей будут перечислены получателям грантов.

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#Белгородская область#Экономика#Конкурс#Гранты#Минфин#Предприятия#Новости Белгорода#Малый и средний бизнес#Белгород#МСП#Соглашения#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес
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