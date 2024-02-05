В городе Строитель Белгородской области введен в эксплуатацию газопровод

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В 2023 году с жителями Белгородской области было заключено 3682 договоров на догазификацию, в рамках которых 3 442 домовладений подключены к газу.
«Газопровод в микрорайне Глушинский введен в эксплуатацию значительно раньше срока, предусмотренного планом-графиком догазификации Белгородской области. Работы по подключению будут выполняться по мере готовности домовладений к приему газа и заключению договоров на догазификацию», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Выродов.
Справка
АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.