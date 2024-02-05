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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В городе Строитель Белгородской области введен в эксплуатацию газопровод

В городе Строитель Белгородской области введен в эксплуатацию газопровод

5 февраля 2024, 13:54
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 9,1 км для догазификации 214 домовладений в микрорайоне Глушинский города Строитель Яковлевского городского округа.

В 2023 году с жителями Белгородской области было заключено 3682 договоров на догазификацию, в рамках которых 3 442 домовладений подключены к газу.

«Газопровод в микрорайне Глушинский введен в эксплуатацию значительно раньше срока, предусмотренного планом-графиком догазификации Белгородской области. Работы по подключению будут выполняться по мере готовности домовладений к приему газа и заключению договоров на догазификацию», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Выродов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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