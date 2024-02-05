В городе Строитель Белгородской области введен в эксплуатацию газопровод

«Газопровод в микрорайне Глушинский введен в эксплуатацию значительно раньше срока, предусмотренного планом-графиком догазификации Белгородской области. Работы по подключению будут выполняться по мере готовности домовладений к приему газа и заключению договоров на догазификацию», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Выродов.