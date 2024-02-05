Увозят не только свинину: из Белгородской области в Китай отправили жом

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Первую в 2024 году партию свекловичного жома в конце января отправили из Белгородской области в Китай. Специалисты отдела карантина растений Белгородской испытательной лаборатории проверили более 3 тысяч тонн продукции. В ходе исследований специалисты не выявили вредных карантинных организмов.
В 2023 году под контролем Россельхознадзора в Китай отправлено около 60 тысяч тонн жома от белгородских производителей.
Жом — продукт переработки сахарной свёклы. Чаще всего он используется на предприятиях, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственных животных.
Напомним, что из Белгородской области в Китай будут поставлять свинину. Договор был подписан правительствами двух стран. Кроме того, в Китай из Белгородской области поставляли корма и кормовые добавки.