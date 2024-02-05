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Лаборатория

Увозят не только свинину: из Белгородской области в Китай отправили жом

5 февраля 2024, 13:38
Фото: 1MI
Лаборатория

Первую партию жома отправили из Белгородской области в Китай

Эксперты проверили более 3 тысяч тонн продукции. Вредных карантинных организмов не нашли, сообщает региональный Россельхознадзор.

Первую в 2024 году партию свекловичного жома в конце января отправили из Белгородской области в Китай. Специалисты отдела карантина растений Белгородской испытательной лаборатории проверили более 3 тысяч тонн продукции. В ходе исследований специалисты не выявили вредных карантинных организмов.

В 2023 году под контролем Россельхознадзора в Китай отправлено около 60 тысяч тонн жома от белгородских производителей.

Жом — продукт переработки сахарной свёклы. Чаще всего он используется на предприятиях, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственных животных.

Напомним, что из Белгородской области в Китай будут поставлять свинину. Договор был подписан правительствами двух стран. Кроме того, в Китай из Белгородской области поставляли корма и кормовые добавки.

Из Белгородской области в Китай увезут свинину
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#Белгородская область#Экономика#Продукция#Лаборатория#Жом#Экспорт#Китай#Белгород#Алина Харина
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