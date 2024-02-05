Полицейские нашли белгородку, которая сбила шлагбаум при выезде со двора на Щорса

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Полицейские в Сети заметили видео, на котором женщина за рулём авто при выезде со двора на улице Щорса сбила шлагбаум. Полицейские нашли женщину. Ею оказалась 27-летняя жительница региона.
Девушка рассказала, что была в этот день в гостях у сестры. При выезде из двора она не заметила шлагбаум. После случившегося девушка обратилась к старшему по дому и возместила ущерб.
Правоохранители связались со страшим по дому: он подтвердил, что ущерб был возмещён. Шлагбаум должны установить 5 февраля. Также он попросил не проводить проверку по данному инциденту.