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У белгородцев нет претензий к сбившему шлагбаум водителю

Полицейские нашли белгородку, которая сбила шлагбаум при выезде со двора на Щорса

5 февраля 2024, 12:47
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

У белгородцев нет претензий к сбившему шлагбаум водителю

Девушка нашла старшего по дому и возместила причинённый ущерб. Старший по дому попросил не проводить проверку по факту инцидента, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Полицейские в Сети заметили видео, на котором женщина за рулём авто при выезде со двора на улице Щорса сбила шлагбаум. Полицейские нашли женщину. Ею оказалась 27-летняя жительница региона.

Девушка рассказала, что была в этот день в гостях у сестры. При выезде из двора она не заметила шлагбаум. После случившегося девушка обратилась к старшему по дому и возместила ущерб.

Правоохранители связались со страшим по дому: он подтвердил, что ущерб был возмещён. Шлагбаум должны установить 5 февраля. Также он попросил не проводить проверку по данному инциденту.

Наезд на шлагбаум
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Город#Видео#Водитель#Новости Белгорода#Шлагбаум#Белгород#Алина Харина
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