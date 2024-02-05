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Updated Сегодня, 15:15

Гладков рассказал о подготовке аграриев к весенне-полевым работам

Гладков: непростая обстановка в регионе не ухудшит эффективность сельского хозяйства

5 февраля 2024, 15:15
Фото: 1MI

Гладков рассказал о подготовке аграриев к весенне-полевым работам

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал подробности подготовки аграриев к началу весенне-полевых работ. Стало известно, сколько область закупила семян и удобрений, а также сколько подготовила к посеву.

Утром 5 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подготовке сельхозпроизводителей к посевной. По его информации, в прошлом году регион закупил 50 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 6 млрд рублей потратили на приобретение 900 единиц техники.

На сегодняшний день к посеву заготовили 53,4 тыс. тонн семян — это 98,9% потребности. В прошлом году в эту же дату обеспеченность составляла 59,5%.

Подкормка озимых культур начинается в третьей декаде февраля, поэтому аграрии уже приступили к подготовке машинно-тракторного парка: используются машины для внесения минеральных удобрений на шинах низкого давления, которые позволяют зайти в поле при переувлажнённости почвы, не нанеся ей вред.

На сегодняшний день готовность парка региона составляет более 61%. Каждый год с февраля по май инспекторы Гостехнадзора проводят технический осмотр самоходных машин и других видов техники.

Особое внимание в регионе уделили удобрениям: в этом году понадобится 106,7 тыс. тонн в действующем веществе. На данный момент поступило уже 25 тыс. тонн — этого количества достаточно для проведения подкормки озимых культур. Все удобрения отечественного производства.

Сельское хозяйство Белгородской области, безусловно, является одним из высокоэффективных в стране. Уверен, что так и останется всегда, несмотря на достаточно непростую обстановку, особенно в приграничных территориях. Наши аграрии уже уверенно справляются со всеми сложностями. Уверен, что и погода позволит нам собрать не хуже результат, чем был в 2022 и 2023 году.
Вячеслав Гладков
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