Гладков: непростая обстановка в регионе не ухудшит эффективность сельского хозяйства

Подкормка озимых культур начинается в третьей декаде февраля, поэтому аграрии уже приступили к подготовке машинно-тракторного парка: используются машины для внесения минеральных удобрений на шинах низкого давления, которые позволяют зайти в поле при переувлажнённости почвы, не нанеся ей вред.