«Это уже болото»: белгородцы требуют почистить Везёлку

Однако жительница улицы Везельской сообщила, что впервые слышит об общественных голосованиях. Она также утверждает, что никогда не видела работы по очистке реки в районе «Алых парусов», а река под мостом Кашарского проезда, по её мнению, заросла рогозой. «Но речь идёт о реке с другой стороны Кашарского моста, в сторону цемзавода. Это же почти центр!» — возмущается женщина.