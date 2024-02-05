«Это уже болото»: белгородцы требуют почистить Везёлку

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Белгородцы требуют почистить Везёлку. Так, одна из жительниц отметила, что очень много грязи поступает в реку из цемзавода.
Под мостом лежит труба, и на ней, как фильтр, собирается мусор. Это страшная картина! А с цемзавода всё время течёт какой-то незамерзаемый ручеёк и впадает в Везёлку. Когда дети купаются в этой воде, в основном покрываются какой-то сыпью, скорее всего, от грязной воды.
пишет белгородка
Ещё один житель отметил, что река превратилась в болото: «Там уже натуральное болото становится: всё в водорослях и мусоре, сток от цемзавода со всего города, но чистить никто не желает».
На жалобы отреагировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Он отметил, что работы по очистке Везёлки проводились в тех местах, которые определяли сами жители.
В 2022 году работы были проведены в районе базы «Алые паруса», в 2023 году — в районе слияния рек Везёлка и Северский Донец, в районе Конпрока и парка Победы, а также в районе моста по Кашарскому проезду. На 2025 год запланированы работы по очистке 1,7 км реки Везёлка в Белгороде.
Роман Татаринцев
Однако жительница улицы Везельской сообщила, что впервые слышит об общественных голосованиях. Она также утверждает, что никогда не видела работы по очистке реки в районе «Алых парусов», а река под мостом Кашарского проезда, по её мнению, заросла рогозой. «Но речь идёт о реке с другой стороны Кашарского моста, в сторону цемзавода. Это же почти центр!» — возмущается женщина.
Ещё один житель региона поинтересовался об очистке Везёлки от Пушкарного и Стрелецкого до Кошар и попросил сделать рекреационную зону в том районе.
В настоящий момент прорабатывается вопрос включения очистки в 2025 году участка слияния реки Везёлка и Искринка на территориях Стрелецкого и Пушкарского сельских поселений. Очистка водных объектов будет продолжена в последующие годы. Благоустройство зон отдыха относится к полномочиям муниципального образования.
Роман Татаринцев
Отметим, что за 2023 год, по данным FinExpertiza, эксперты выявили увеличение количества экстремальных загрязнений рек и водоёмов России в 1,6 раза. В Белгородской области за год было выявлено пять случаев высокого загрязнения.