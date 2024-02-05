Александра Закондырина назначили главой научного центра по экологии Минприроды РФ

Совет получит компетенции в области стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, а также модернизации действующих законодательных норм и развития сотрудничества между государствами. Глава министерства заявил, что в разрезе госпрограмм и федеральных проектов научные изыскания по главным направлениям работы (водные ресурсы, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология) имеют большое прикладное значение. При этом в сфере охраны природы необходимо улучшать существующие и создавать новые рабочие решения, методы и технологии.