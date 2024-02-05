Александра Закондырина назначили главой научного центра по экологии Минприроды РФ

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В конце января министр поддержал объединение научных советов двух институтов, подчиняющихся ведомству, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», также одобрив идею об учреждении единого научного центра по экологии и природопользованию.
ВНИИ «Экология» — старейшее учреждение, специализирующееся на охране природы и заповедном деле. Институт находится в южной части Москвы, на территории усадьбы Знаменское-Садки.
Как пишет издание ТАСС, единый ученый совет двух институтов будет заниматься координацией научных исследований по главным направлениям деятельности Минприроды. В состав совета войдут академики РАН, известные ученые РФ, ведущие эксперты в сфере охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биологического разнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования.
Совет получит компетенции в области стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, а также модернизации действующих законодательных норм и развития сотрудничества между государствами. Глава министерства заявил, что в разрезе госпрограмм и федеральных проектов научные изыскания по главным направлениям работы (водные ресурсы, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология) имеют большое прикладное значение. При этом в сфере охраны природы необходимо улучшать существующие и создавать новые рабочие решения, методы и технологии.
Доктор экономических наук Александр Закондырин известен как специалист в области экологии и общественный деятель. Он является автором нескольких научных работ, посвященных теме устойчивого развития городских агломераций и внедрения лучших доступных технологий на крупных предприятиях промышленного комплекса. Также вновь назначенный глава единого научного совета по экологии Минприроды РФ трудится в министерстве в должности председателя общественного совета, входит в коллегию ведомства и имеет ряд ведомственных наград.