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Published Сегодня, 12:20

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Патроны

Патроны НАТО, порох и Наган: что нашли правоохранители дома у белгородца

4 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Патроны

Житель Белгородской области хранил у себя дома патроны производства стран НАТО

В Борисовском районном суде вынесли приговор местному жителю, который незаконно хранил у себя оружие и найденные патроны.

Житель села Стригуны нашёл в лесополосе артиллерийский порох и более сотни патронов к нарезному огнестрельному оружию. Некоторые из них были произведены в странах НАТО. Также белгородец хранил у себя дома основные части револьвера системы Наган, пригодные для совершения выстрела.

Правоохранители нашли и изъяли у мужчины все предметы. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию ему назначили наказание в виде лишения свободы до одного года. Однако, приговор пока не вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Полиция#Борисовский район#Новости Белгорода#Патроны#Белгород#Нато#Екатерина Никулина#Нарезное оружие#Артиллерийский порох#Система Наган#Хранение оружия
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