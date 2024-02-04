Патроны НАТО, порох и Наган: что нашли правоохранители дома у белгородца

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Житель села Стригуны нашёл в лесополосе артиллерийский порох и более сотни патронов к нарезному огнестрельному оружию. Некоторые из них были произведены в странах НАТО. Также белгородец хранил у себя дома основные части револьвера системы Наган, пригодные для совершения выстрела.
Правоохранители нашли и изъяли у мужчины все предметы. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию ему назначили наказание в виде лишения свободы до одного года. Однако, приговор пока не вступил в законную силу.