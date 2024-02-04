Патроны НАТО, порох и Наган: что нашли правоохранители дома у белгородца

Правоохранители нашли и изъяли у мужчины все предметы. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию ему назначили наказание в виде лишения свободы до одного года. Однако, приговор пока не вступил в законную силу.