ВСУ атакуют Белгородскую область, а Жигалов ушёл из Белгорблагоустройства

Днём под обстрелы попали приграничные населённые пункты. Около полудня противник атаковал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки противника пострадали два частных дома. В первом выбило окна и пробило крышу. Во втором тоже пострадали окна и фасад. Также задело линию электропередачи. В связи с этим под отключение света попали абоненты из Задорожного, села Теребрено и посёлка Прилесье.