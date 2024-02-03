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Posted 3 февраля 2024, 09:11

Published 3 февраля 2024, 09:11

Modified 3 февраля 2024, 09:13

Updated 3 февраля 2024, 09:13

Французские военные считают, что Ил-76 под Белгородом сбили из системы Patriot

Франция признала, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из американского ЗРК Patriot

3 февраля 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.

Французские военные считают, что Ил-76 под Белгородом сбили из системы Patriot

Сюжет
Падение самолёта под Белгородом
Французские военные пришли к выводу, что ВСУ сбили военный самолёт из американского комплекса Patriot. Разведданные свидетельствуют о том, что украинским военным удалось скрытно доставить зенитно-ракетный комплекс ближе к цели, пишет «Ъ» со ссылкой на Associated Press.

Французские военные пришли к выводу о том, что ВСУ сбили военный самолёт Ил-76 в Белгородской области с помощью американского комплекса Patriot. Информация появилась в Associated Press. Агентство подтверждает версию российского следствия.

Данные разведки свидетельствуют о том, что украинским военным удалось скрытно доставить зенитно-ракетный комплекс ближе к цели, затем включили радар на «достаточное время», чтобы сбить воздушное судно, пишет издание.

Ещё один западный чиновник считает, что самолёт, скорее всего, рухнул из-за ракетного удара. По его словам, ракета «почти точно была выпущена с территории Украины».

Ранее информацию о том, что Ил-76 сбили американской системой Patriot, сообщили в СК РФ. Ранее об этом же заявил президент Владимир Путин.

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