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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Евгений Жигалов

Евгений Жигалов больше не будет руководить Белгорблагоустройством

3 февраля 2024, 08:28
Фото: мэрия Белгорода
Евгений Жигалов

Жигалов покинул пост руководителя БГБ в Белгороде

Мэрия сообщила об увольнении директора Белгорблагоустройства Евгения Жигалова. Он ушёл с поста 1 февраля в связи с истечением трудового договора.

Евгений Жигалов покинул пост генерального директора Белгорблагоустройства. Он ушёл с этой работы 1 февраля в связи с истечением срока трудового договора.

На место Жигалова пока пришёл Сергей Шиянов. Он будет временно исполнять обязанности гендиректора коммунального предприятия.

Ранее появилась информация, что Евгения Жигалова якобы задержали. Источник Бел.Ру подтвердил, что он общался с представителями правоохранительных органов, но никаких подробностей не было. Информация о задержании в итоге не подтвердилась.

Напомним, за пять лет в БГБ сменились десять руководителей. Жигалов стал исполнять обязанности директора в ноябре 2022 года после ухода Максима Арабинского, на которого завели уголовное дело.

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