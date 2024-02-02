«Трое водителей не вышли — забухали»: перевозчику в Белгороде выставили претензии

«Автобусы ходят как попало, в лучшем случае — два раза в час, но никак не каждые семь минут, как заявлено в расписании. Водители не включают геоданные, поэтому вообще непонятно, где и когда будет ближайший автобус. Людям приходится ждать его по часу», — написала Екатерина.