«Трое водителей не вышли — забухали»: перевозчику в Белгороде выставили претензии

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Белгородка Екатерина обратилась с жалобой к мэрии Белгорода. Девушка попросила принять меры в отношении перевозчика «Автомиг», который обслуживает маршрут № 18.
«Автобусы ходят как попало, в лучшем случае — два раза в час, но никак не каждые семь минут, как заявлено в расписании. Водители не включают геоданные, поэтому вообще непонятно, где и когда будет ближайший автобус. Людям приходится ждать его по часу», — написала Екатерина.
У водителя автобуса местные жители поинтересовались, почему транспорт ходит так редко. По словам Екатерины, он ответил следующее: «Сегодня трое водителей не вышли — забухали».
Жалобу прокомментировал Мстислав Боровицкий — начальник регионального Организатора пассажирских перевозок. Девушке ответили, что в настоящий момент с перевозчиком ведётся претензионная работа по вопросу несоблюдения расписания.