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Published Сегодня, 08:41

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Автобус

«Трое водителей не вышли — забухали»: перевозчику в Белгороде выставили претензии

2 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Автобус

Белгородка пожаловалась на график автобуса № 18

Обращение девушка оставила под постом губернатора. По словам белгородки, автобусы по маршруту № 18 ходят не по расписанию, людям приходится долго ждать транспорт на остановках. Горожанке ответили, что с перевозчиком ведут претензионную работу.
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Автобус

Белгородка Екатерина обратилась с жалобой к мэрии Белгорода. Девушка попросила принять меры в отношении перевозчика «Автомиг», который обслуживает маршрут № 18.

«Автобусы ходят как попало, в лучшем случае — два раза в час, но никак не каждые семь минут, как заявлено в расписании. Водители не включают геоданные, поэтому вообще непонятно, где и когда будет ближайший автобус. Людям приходится ждать его по часу», — написала Екатерина.

У водителя автобуса местные жители поинтересовались, почему транспорт ходит так редко. По словам Екатерины, он ответил следующее: «Сегодня трое водителей не вышли — забухали».

Жалобу прокомментировал Мстислав Боровицкий — начальник регионального Организатора пассажирских перевозок. Девушке ответили, что в настоящий момент с перевозчиком ведётся претензионная работа по вопросу несоблюдения расписания.

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#Город#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Алина Харина#Перевозчик
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