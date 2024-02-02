Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?

Белгородский министр рассказал о работе учителей с 19 февраля

Сюжет Дети

К очному формату обучения с 19 февраля предстоит вернуться не только детям, но и учителям. Могут ли педагоги работать из дома? На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.