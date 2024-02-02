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Posted 2 февраля 2024, 09:38

Published 2 февраля 2024, 09:38

Modified 2 февраля 2024, 09:40

Updated 2 февраля 2024, 09:40

Белгородский министр рассказал о работе учителей с 19 февраля

Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?

2 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI.

Белгородский министр рассказал о работе учителей с 19 февраля

Сюжет
Дети
К очному формату обучения с 19 февраля предстоит вернуться не только детям, но и учителям. Могут ли педагоги работать из дома? На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.

На сегодняшний день некоторые учителя могут вести уроки из дома. У регионального министра образования Андрея Милёхина поинтересовались, сохранится ли такая возможность для педагогов и после 19 февраля.

Чиновник отметил, что согласие на очный формат обучения дают не только родители, но и учителя. Но окончательные условия работы учителей после 19 февраля определят руководители образовательных организации.

Также многое будет зависеть от количества детей, которые выйдут в очный формат.

Милёхин также объяснил, почему региональный оперштаб принял решение о возврате очных занятий так заблаговременно. Подробности — по ссылке.

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