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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

В Белгородской области выросла заболеваемость коклюшем

Рост есть, а смертность? Ситуация по заболеваемости коклюшем в Белгородской области

2 февраля 2024, 14:52
Фото: 1MI

В Белгородской области выросла заболеваемость коклюшем

В России серьёзно выросла заболеваемость коклюшем, сообщает «Коммерсант». Журналисты Бел.Ру выяснили, какова ситуация в Белгородской области. Региональные власти сообщили, что рост наблюдается, но летальных исходов не зарегистрировано.

За весь 2022 год в России было выявлено 3,1 тыс. случаев заболевания коклюшем. За десять месяцев 2023 года цифра достигла 27,8 тыс. Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников.

Журналисты Бел.Ру выяснили, какова ситуация с заболеваемостью в Белгородской области. По предварительным данным регионального Центра гигиены и эпидемиологии за январь 2024 года зарегистрировано 16 случаев заболеваний коклюшем.

В 2023 году зарегистрировали 145 заболевших. Все они выздоровели. Примечательно, что из 145 заболевших девять — это взрослые, а 136 — дети (94% от общего количества заболевших). А в 2022 году заболел коклюшем один ребёнок. Он также выздоровел.

Власти отметили, что росту заболеваемости коклюшем способствовали снятые в отношении COVID-19 ограничительные мероприятия. А ещё подъём заболеваемости коклюшем в Белгородской области отражает общероссийскую тенденцию и является естественным течением цикличности развития эпидемического процесса, характерного для данного инфекционного заболевания.

Также регистрация заболеваний коклюшем связана с наличием уязвимой части непривитого населения (медицинские отказы, медицинские отводы от профилактических прививок).

В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем
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#Белгородская область#Заболеваемость#Россия#Прививки#Эксклюзив#Эпидемия#Белгород#Кристина Семенчук#Коклюш#Миграционные потоки
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