Рост есть, а смертность? Ситуация по заболеваемости коклюшем в Белгородской области

В 2023 году зарегистрировали 145 заболевших. Все они выздоровели. Примечательно, что из 145 заболевших девять — это взрослые, а 136 — дети (94% от общего количества заболевших). А в 2022 году заболел коклюшем один ребёнок. Он также выздоровел.