Рост есть, а смертность? Ситуация по заболеваемости коклюшем в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
За весь 2022 год в России было выявлено 3,1 тыс. случаев заболевания коклюшем. За десять месяцев 2023 года цифра достигла 27,8 тыс. Врачи объясняют всплеск неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников.
Журналисты Бел.Ру выяснили, какова ситуация с заболеваемостью в Белгородской области. По предварительным данным регионального Центра гигиены и эпидемиологии за январь 2024 года зарегистрировано 16 случаев заболеваний коклюшем.
В 2023 году зарегистрировали 145 заболевших. Все они выздоровели. Примечательно, что из 145 заболевших девять — это взрослые, а 136 — дети (94% от общего количества заболевших). А в 2022 году заболел коклюшем один ребёнок. Он также выздоровел.
Власти отметили, что росту заболеваемости коклюшем способствовали снятые в отношении COVID-19 ограничительные мероприятия. А ещё подъём заболеваемости коклюшем в Белгородской области отражает общероссийскую тенденцию и является естественным течением цикличности развития эпидемического процесса, характерного для данного инфекционного заболевания.
Также регистрация заболеваний коклюшем связана с наличием уязвимой части непривитого населения (медицинские отказы, медицинские отводы от профилактических прививок).