Проблемный водоканал Старого Оскола присоединили к Белоблводоканалу

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Водопровод в Старом Осколе теперь будет обслуживать Белоблводоканал. Сети и объекты водоснабжения и водоотведения предприятие приняло на обслуживание с 1 февраля.
Как сообщается, ГУП «Белоблводоканал» и ГУП «Старооскольский водоканал» завершили процедуру реорганизации. Теперь последний присоединится к областному водоканалу.
Белоблводоканал принял на обслуживание 1409,8 км сетей водоснабжения, 404,15 км сетей водоотведения. Также предприятие будет обслуживать 229 водозаборных скважин, 17 насосных станций, 111 водонапорных башен, семь станций водоподготовки, 54 канализационно-насосные станции и очистные сооружения на территории округа.
Коллектив предприятия таким образом пополнился 795 сотрудниками.
Напомним, в середине января в Старом Осколе произошла крупная коммунальная авария, из-за которой две трети города лишились отопления. В Грайворонском округе тогда же тоже произошла авария, но на подстанции. Без света были более 10 тыс. человек.