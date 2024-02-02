Президент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев

Вчера, 1 февраля, ещё одной участнице Великой Отечественной войны Татьяне Морщинской, жительнице Корочанского района, исполнился 101 год. Женщина родилась 1 февраля 1923 года в селе Шебекинского горокруга. В 18 лет добровольно ушла на фронт. После войны вернулась в родной колхоз, была звеньевой, членом КПСС, сообщает правительство области.