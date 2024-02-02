Президент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородские долгожители получат именные поздравления от президента Владимира Путина. По данным регионального отделения Соцфонда, в феврале шестеро жителей региона отметят вековой юбилей. Ещё 50 юбиляров отпразднуют 95-летие.
А одной долгожительнице 2 февраля исполнилось 105 лет. День рождения отмечает Евдокия Булах. Жительница Алексеевского горокруга является участницей Курской битвы. С конца лета 1941 года состояла в инженерных войсках, Победу встретила в Польше.
Вчера, 1 февраля, ещё одной участнице Великой Отечественной войны Татьяне Морщинской, жительнице Корочанского района, исполнился 101 год. Женщина родилась 1 февраля 1923 года в селе Шебекинского горокруга. В 18 лет добровольно ушла на фронт. После войны вернулась в родной колхоз, была звеньевой, членом КПСС, сообщает правительство области.