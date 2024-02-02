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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Пенсионер

Президент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев

2 февраля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионер

Шестеро белгородцев отметят в феврале вековой юбилей

Ещё 50 юбиляров отпразднуют 95-летие. А жительнице Алексеевского горокруга тем временем исполнилось 105 лет. Все долгожители получат именные поздравления от главы государства, сообщили в региональном правительстве.

Белгородские долгожители получат именные поздравления от президента Владимира Путина. По данным регионального отделения Соцфонда, в феврале шестеро жителей региона отметят вековой юбилей. Ещё 50 юбиляров отпразднуют 95-летие.

А одной долгожительнице 2 февраля исполнилось 105 лет. День рождения отмечает Евдокия Булах. Жительница Алексеевского горокруга является участницей Курской битвы. С конца лета 1941 года состояла в инженерных войсках, Победу встретила в Польше.

Вчера, 1 февраля, ещё одной участнице Великой Отечественной войны Татьяне Морщинской, жительнице Корочанского района, исполнился 101 год. Женщина родилась 1 февраля 1923 года в селе Шебекинского горокруга. В 18 лет добровольно ушла на фронт. После войны вернулась в родной колхоз, была звеньевой, членом КПСС, сообщает правительство области.

Евдокия БулахЕвдокия Булах
Татьяна МорщинскаяТатьяна Морщинская
Евдокия Булах
Фото: соцсети Алексея Калашникова
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#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Юбилей#Новости Белгорода#Поздравления#Белгород#Алина Харина
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