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Published Сегодня, 18:47

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Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО

Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО

2 февраля 2024, 18:47
Фото: Изображение Midjourney
В вечернем эфире губернатору Белгородской области задали вопрос о выплатах заключившим контракт с Минобороны РФ.
Сюжет
Выплаты

Вячеславу Гладкову в рубрике «10 вопросов губернатору» задали вопрос о региональных выплатах для заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

«Отец подписал контракт ещё в июне 2023 года, губернаторские выплаты не получил до сих пор, хотя его сослуживцы из других регионов, находящиеся с ним в одном подразделении, получили их уже давно. Соцзащита ссылается на то, что он не находится в ЛНР и ДНР, хотя на сайте Министерства обороны чёрным по белому написано, что выплаты положены каждому мобилизованному добровольцу, подписавшему контракт с вооружёнными силами», — поступил вопрос.

Глава региона пояснил, что выплаты производятся только тем, кто находится в зоне СВО.

«Решение принято, они никогда не менялось. И поддержка тоже понятная. Если человек проходит службу не в зоне СВО — например, в центральной части России, на севере, на Дальнем Востоке, то выплата не производится», — рассказал Гладков.

Напомним, заявления на выплаты участникам СВО могут подавать их родственники. Сожительницы погибших в спецоперации смогут зарегистрировать отношения, если докажут, что жили с военным три года или год при условии наличия детей. Также в порядок выплат погибшим в зоне СВО внесут изменения.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Служба#Соцзащита#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны рф#Контрактники#Вооружённые силы#СВО#Зона СВО#Региональные выплаты
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