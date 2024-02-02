Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО

Напомним, заявления на выплаты участникам СВО могут подавать их родственники. Сожительницы погибших в спецоперации смогут зарегистрировать отношения, если докажут, что жили с военным три года или год при условии наличия детей. Также в порядок выплат погибшим в зоне СВО внесут изменения.