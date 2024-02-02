Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Вячеславу Гладкову в рубрике «10 вопросов губернатору» задали вопрос о региональных выплатах для заключивших контракт с Министерством обороны РФ.
«Отец подписал контракт ещё в июне 2023 года, губернаторские выплаты не получил до сих пор, хотя его сослуживцы из других регионов, находящиеся с ним в одном подразделении, получили их уже давно. Соцзащита ссылается на то, что он не находится в ЛНР и ДНР, хотя на сайте Министерства обороны чёрным по белому написано, что выплаты положены каждому мобилизованному добровольцу, подписавшему контракт с вооружёнными силами», — поступил вопрос.
Глава региона пояснил, что выплаты производятся только тем, кто находится в зоне СВО.
«Решение принято, они никогда не менялось. И поддержка тоже понятная. Если человек проходит службу не в зоне СВО — например, в центральной части России, на севере, на Дальнем Востоке, то выплата не производится», — рассказал Гладков.
Напомним, заявления на выплаты участникам СВО могут подавать их родственники. Сожительницы погибших в спецоперации смогут зарегистрировать отношения, если докажут, что жили с военным три года или год при условии наличия детей. Также в порядок выплат погибшим в зоне СВО внесут изменения.