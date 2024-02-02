Магнитом кроют бури? Какой будет геомагнитная обстановка в Белгороде в феврале

В целом, судя по прогнозам, месяц для метеозависимых белгородцев будет более-менее спокойным. Хотя уже и не таким спокойным, как январь, когда бури были практически на нуле. А мы напомним, что по прогнозам учёных геомагнитная активность до 2025 года будет только усиливаться. Последняя сильная буря была в начале декабря — ей присвоили класс G5.