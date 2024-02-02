Магнитом кроют бури? Какой будет геомагнитная обстановка в Белгороде в феврале

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Для часового пояса, в котором располагается Белгородская область, по прогнозу my-Calend.ru, с 4 февраля и в течение всего месяца ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля, а в некоторые дни — 17, 25 и 26 февраля будет слабая магнитная буря. А по данным Gismeteo на ближайшие две недели белгородцев ожидают только небольшие возмущения, о бурях пока речи не идёт.
У лаборатории солнечной астрономии прогноз геомагнитной обстановки неоднозначный. Магнитосфера в течение всего месяца спокойная, за исключением 4 и 26 февраля — там есть небольшие возмущения, которые не доходят до бури даже первого уровня. При этом вероятность магнитной бури 4 февраля доходит до 15%.
В целом, судя по прогнозам, месяц для метеозависимых белгородцев будет более-менее спокойным. Хотя уже и не таким спокойным, как январь, когда бури были практически на нуле. А мы напомним, что по прогнозам учёных геомагнитная активность до 2025 года будет только усиливаться. Последняя сильная буря была в начале декабря — ей присвоили класс G5.