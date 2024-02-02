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Бездомный

Летом — водоёмы, зимой — бани: как бездомным в Белгороде помогают соблюдать гигиену?

2 февраля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Бездомный

В Белгороде для бездомных организуют банные дни и делают причёски

Недавно Бел.Ру готовило большой материал о том, как обстоят дела с бездомными в Белгороде и регионе. Мы пообщались с сестрой милосердия из монастыря, где помогают людям без дома, и узнали, что, помимо питания, для них организуют «банные дни».

На базе Марфо-Мариинского женского монастыря в Белгороде бездомным помогают с едой, одеждой, лекарствами и другими вещами первой необходимости. В день сестричество милосердия кормит от 30 до 100 людей без жилья, а на праздники им дарят подарки, в том числе и сладкие.

Как рассказала нам сестра милосердия Анастасия Маслакова, если летом бездомные могут поддерживать свою гигиену в водоёмах региона, то зимой такой возможности нет. Поэтому организация собирает средства и покупает для таких людей талоны в баню. Всё это в рамках специальной акции «Банный день для бездомного».

«Встречают по одёжке» — многим лицам БОМЖ нет дела до этой пословицы, но для желающих всё так же на базе монастыря добровольцы и сёстры милосердия организовывают дни стрижек. Бездомные могут прийти и бесплатно привести свою причёску в порядок.

Но важнее всё-таки здоровье. У «уличного» образа жизни много опасностей — от трескучих морозов и изнуряющей жары до драк с другими бездомными. С обморожениями, ожогами, травмами и банальными проблемами с пищеварением из-за неправильного питания они могут обратиться в медицинский кабинет сестричества. Там, рассказывает Анастасия, проводят обработку любых ран и выдают необходимые медикаменты.

Полный материал о том, почему чаще всего люди в городе и области оказываются на улице, а также о мерах поддержки бездомных, можно прочитать по ссылке ниже.

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#Здоровье#Эксклюзив#Баня#Еда#Водоемы#Одежда#Белгород#Гигиена#Бездомные#Екатерина Никулина#Марфо-Мариинский женский монастырь#Стрижки
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