Летом — водоёмы, зимой — бани: как бездомным в Белгороде помогают соблюдать гигиену?

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На базе Марфо-Мариинского женского монастыря в Белгороде бездомным помогают с едой, одеждой, лекарствами и другими вещами первой необходимости. В день сестричество милосердия кормит от 30 до 100 людей без жилья, а на праздники им дарят подарки, в том числе и сладкие.
Как рассказала нам сестра милосердия Анастасия Маслакова, если летом бездомные могут поддерживать свою гигиену в водоёмах региона, то зимой такой возможности нет. Поэтому организация собирает средства и покупает для таких людей талоны в баню. Всё это в рамках специальной акции «Банный день для бездомного».
«Встречают по одёжке» — многим лицам БОМЖ нет дела до этой пословицы, но для желающих всё так же на базе монастыря добровольцы и сёстры милосердия организовывают дни стрижек. Бездомные могут прийти и бесплатно привести свою причёску в порядок.
Но важнее всё-таки здоровье. У «уличного» образа жизни много опасностей — от трескучих морозов и изнуряющей жары до драк с другими бездомными. С обморожениями, ожогами, травмами и банальными проблемами с пищеварением из-за неправильного питания они могут обратиться в медицинский кабинет сестричества. Там, рассказывает Анастасия, проводят обработку любых ран и выдают необходимые медикаменты.
Полный материал о том, почему чаще всего люди в городе и области оказываются на улице, а также о мерах поддержки бездомных, можно прочитать по ссылке ниже.