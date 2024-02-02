Летом — водоёмы, зимой — бани: как бездомным в Белгороде помогают соблюдать гигиену?

Но важнее всё-таки здоровье. У «уличного» образа жизни много опасностей — от трескучих морозов и изнуряющей жары до драк с другими бездомными. С обморожениями, ожогами, травмами и банальными проблемами с пищеварением из-за неправильного питания они могут обратиться в медицинский кабинет сестричества. Там, рассказывает Анастасия, проводят обработку любых ран и выдают необходимые медикаменты.



Полный материал о том, почему чаще всего люди в городе и области оказываются на улице, а также о мерах поддержки бездомных, можно прочитать по ссылке ниже.