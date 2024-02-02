Гонку «Лыжня России» всё-таки решили провести, но не в Белгороде

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В следующую субботу, 10 февраля, в Губкинском городском округе стартует XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». К участию приглашают всех желающих.
Спортивное мероприятие пройдёт на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка» в урочище Ольховатка. Старт — в 12:00. Всего будет четыре дистанции:
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Подать заявку можно до 10 февраля.