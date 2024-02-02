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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

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Лыжные гонки

Гонку «Лыжня России» всё-таки решили провести, но не в Белгороде

2 февраля 2024, 15:57
Фото: 1MI
Лыжные гонки

В Белгородской области открыли регистрацию на участие в «Лыжне России»

На гонке будет четыре дистанции: для детей, подростков и взрослых. Начало соревнований запланировано на 12:00 10 февраля, сообщили в министерстве спорта региона.

В следующую субботу, 10 февраля, в Губкинском городском округе стартует XLII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». К участию приглашают всех желающих.

Спортивное мероприятие пройдёт на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка» в урочище Ольховатка. Старт — в 12:00. Всего будет четыре дистанции:

  • мальчики и девочки 2012 года рождения и младше — 1 км;
  • юноши и девушки 2006–2011 года рождения — 3 км;
  • женщины 2005 года рождения и старше — 5 км;
  • мужчины 2005 года рождения и старше — 10 км.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Подать заявку можно до 10 февраля.

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#Белгородская область#Спорт#Гонки#Лыжные гонки#Лыжня России#Лыжня#Белгород#Губкинский горокруг#Александра Склярова
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