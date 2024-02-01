Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Белгороде высадили 5,5 млн тюльпанов

Ждут своего часа: в Белгороде высадили 5,5 млн тюльпанов

1 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI

В Белгороде высадили 5,5 млн тюльпанов

Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, к фестивалю «Река в цвету» высадили ещё порядка 1,8 млн тюльпанов. С учётом прошлых посадок общее число цветов составило 5,5 млн.
Сюжет
Цветы

Елена Семенкова во время оперативного совещания с мэрией рассказала, что осенью к фестивалю «Река в цвету» в Белгороде высадили 1,8 млн тюльпанов. При этом сохранилось большинство посадок прошлых лет. В настоящее же время в городе высажены порядка 5,5 млн штук тюльпанов.

Для синхронизации выкопки тюльпанов в местах проведения ремонтных работ разрабатывается система с нанесением всех мест размещения цветов. Уже начата подготовка мобильного украшения города.
Елена Семенкова

Готовятся подвесные кашпо для балконов — 116 штук. Вдоль городских дорог повесят 622 кашпо. Для мостов подготовили 40 подвесных горшков.

Предусмотрена дополнительная организация 450 кашпо с тюльпанами и нарциссами для оформления фестиваля «Река в цвету».
Елена Семенкова

Напомним, что на фестивале «Река в цвету» в этом году помимо тюльпанов появятся новые цветы.

Бегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?
Узнать подробнее
Читайте также:
Озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимойЗа неделю до Нового года: в Белгороде вновь заметили высаживающих тюльпаны рабочихЕщё 18 миллионов на тюльпаны: мэрия Белгорода разместила новый контракт
#Общество#Ландшафтный дизайн#Цветы#Тюльпаны#Белгород#Украшение города#Река в цвету#Артем Черненко
Подпишитесь
По картам уроков или онлайн? Как проведут занятия для белгородцев, выбравших дистант
Сегодня, 07:46
Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде
Сегодня, 07:24
Утро под Белгородом выдалось громким: сработала ПВО
Сегодня, 05:14
«Новая реальность»: ирландский журналист — о том, как Белгород живёт под обстрелами
Сегодня, 09:34
Почти 100 белгородских компаний не предоставили отчёты о загрязнении воздуха
Сегодня, 09:41
«Хочется, чтобы это не пригодилось»: в Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку
Сегодня, 06:37