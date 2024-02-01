Ждут своего часа: в Белгороде высадили 5,5 млн тюльпанов

Елена Семенкова во время оперативного совещания с мэрией рассказала, что осенью к фестивалю «Река в цвету» в Белгороде высадили 1,8 млн тюльпанов. При этом сохранилось большинство посадок прошлых лет. В настоящее же время в городе высажены порядка 5,5 млн штук тюльпанов.