Ждут своего часа: в Белгороде высадили 5,5 млн тюльпанов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Елена Семенкова во время оперативного совещания с мэрией рассказала, что осенью к фестивалю «Река в цвету» в Белгороде высадили 1,8 млн тюльпанов. При этом сохранилось большинство посадок прошлых лет. В настоящее же время в городе высажены порядка 5,5 млн штук тюльпанов.
Для синхронизации выкопки тюльпанов в местах проведения ремонтных работ разрабатывается система с нанесением всех мест размещения цветов. Уже начата подготовка мобильного украшения города.
Елена Семенкова
Готовятся подвесные кашпо для балконов — 116 штук. Вдоль городских дорог повесят 622 кашпо. Для мостов подготовили 40 подвесных горшков.
Предусмотрена дополнительная организация 450 кашпо с тюльпанами и нарциссами для оформления фестиваля «Река в цвету».
Елена Семенкова
Напомним, что на фестивале «Река в цвету» в этом году помимо тюльпанов появятся новые цветы.