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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В мэрии Белгорода рассказали, где и сколько появится площадок для выгула собак

Собачье дело: в Белгороде могут построить семь площадок для выгула питомцев

1 февраля 2024, 08:16
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали, где и сколько появится площадок для выгула собак

На совещании администрации Белгорода обсудили планы ремонта и строительства на 2024 год. Среди новых объектов сначала назвали три площадки для выгула собак, но мэр Демидов отметил, что их будет больше.
Сюжет
Бюджет

На строительство трёх площадок для выгула собак в Белгороде направят 5,6 млн рублей. Примерные адреса: ул. Молодёжная, 17а; ул. Дальняя, 31 и улица Привольная.

Каждую площадку планируют оборудовать освещением, ограждениями, специальным покрытием. Также на объектах будут тамбуры с урнами для отходов жизнедеятельности собак и снаряды для тренировок животных.

Мэр Валентин Демидов отметил, что запросов на такие площадки у горожан много и в этом году планируют поставить семь площадок, поэтому бюджет на эти цели будут ещё корректировать.

Напомним, этим летом произошла неразбериха с количеством площадок для выгула собак. Горожане не могли понять, сколько таких объектов и где установят в 2024 году. Тогда речь шла о совершенно других пяти адресах.

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