Собачье дело: в Белгороде могут построить семь площадок для выгула питомцев

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
На строительство трёх площадок для выгула собак в Белгороде направят 5,6 млн рублей. Примерные адреса: ул. Молодёжная, 17а; ул. Дальняя, 31 и улица Привольная.
Каждую площадку планируют оборудовать освещением, ограждениями, специальным покрытием. Также на объектах будут тамбуры с урнами для отходов жизнедеятельности собак и снаряды для тренировок животных.
Мэр Валентин Демидов отметил, что запросов на такие площадки у горожан много и в этом году планируют поставить семь площадок, поэтому бюджет на эти цели будут ещё корректировать.
Напомним, этим летом произошла неразбериха с количеством площадок для выгула собак. Горожане не могли понять, сколько таких объектов и где установят в 2024 году. Тогда речь шла о совершенно других пяти адресах.