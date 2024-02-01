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Published Сегодня, 07:29

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Полиция

Экс-полицейские предложили белгородцу за 200 тыс. рублей решить проблему с наказанием

1 февраля 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Полиция

В Белгородской области двоих экс-полицейских будут судить за мошенничество

Двоих бывших правоохранителей из Губкинского горокруга обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Они получили 200 тыс. рублей от подозреваемого по одному из уголовных дел за помощь, которую оказывать не собирались. Подробности сообщили в региональном СК.

В Губкинском горокруге завершили расследование уголовного дела в отношении двоих бывших сотрудников местного ОМВД. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ — до шести лет лишения свободы).

Как считает следствие, в июле 2023 года фигуранты проводили доследственную проверку в отношении белгородца, подозреваемого в совершении преступлений, связанных с оборотом запрещённых веществ. Экс-полицейские предложили ему дать им денег за смягчение наказания. Однако по факту бывшие правоохранители не обладали необходимыми полномочиями.

17 июля 2023 года доверчивый белгородец передал обвиняемым 200 тыс. рублей. Деньги они потратили на собственные нужды.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Напомним, в конце 2023 года в Белгороде задержали нескольких полицейских, которых заподозрили в сливе данных об умерших в ритуальное бюро. Проводилась проверка.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Ск#Белгород#Наталья Корявых
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