Экс-полицейские предложили белгородцу за 200 тыс. рублей решить проблему с наказанием

Как считает следствие, в июле 2023 года фигуранты проводили доследственную проверку в отношении белгородца, подозреваемого в совершении преступлений, связанных с оборотом запрещённых веществ. Экс-полицейские предложили ему дать им денег за смягчение наказания. Однако по факту бывшие правоохранители не обладали необходимыми полномочиями.