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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Свалка

Белгородцев, устроивших свалку в лесу, нашли по зарплатным листам

1 февраля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Свалка

В белгородском лесу нашли незаконную свалку

Несанкционированную свалку обнаружили неподалёку от одного из сёл Красногвардейского района. Виновников оштрафовали и заставили убрать оставленные отходы, сообщает региональное управление экоохотнадзора.
Сюжет
Штраф

Двоих белгородцев наказали за несанкционированную свалку в лесу в Красногвардейском районе. Их оштрафовали, а затем потребовали убрать оставленные отходы.

Как сообщается, сотрудники экоохотнадзора отправились в лес для выездного обследования территории неподалёку от села Нижняя Покровка. Именно там свалку и обнаружили. Найти виновников помогли оставленные в мусоре документы — квитанции об оплате, расчётные листы по зарплате.

Двоих местных жителей привлекли к административной ответственной. Они получили штрафы 10 тыс. и 40 тыс. рублей. Как только позволит погода, им придётся убрать брошенные ими отходы. Ликвидация свалки находится на контроле ведомства.

Напомним, ранее жители Белгорода обратили внимание на пожилую женщину с мусором, которая заняла всю остановку в центре города. Она сидела на остановке «Кинотеатр Радуга», заняв почти всё пространство.

Несанкционированная свалка в Белгородской областиНесанкционированная свалка в Белгородской области
Несанкционированная свалка в Белгородской областиНесанкционированная свалка в Белгородской области
Несанкционированная свалка в Белгородской областиНесанкционированная свалка в Белгородской области
Несанкционированная свалка в Белгородской области
Фото: управление Экоохотнадзора
Пожилая женщина с мусором заняла почти всю остановку в центре Белгорода
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#Общество#Белгородская область#Штраф#Мусор#Красногвардейский район#Белгород#Наталья Корявых#Экоохотнадзор#Несанкционированная свалка
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