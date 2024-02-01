Белгородцев, устроивших свалку в лесу, нашли по зарплатным листам

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Двоих белгородцев наказали за несанкционированную свалку в лесу в Красногвардейском районе. Их оштрафовали, а затем потребовали убрать оставленные отходы.
Как сообщается, сотрудники экоохотнадзора отправились в лес для выездного обследования территории неподалёку от села Нижняя Покровка. Именно там свалку и обнаружили. Найти виновников помогли оставленные в мусоре документы — квитанции об оплате, расчётные листы по зарплате.
Двоих местных жителей привлекли к административной ответственной. Они получили штрафы 10 тыс. и 40 тыс. рублей. Как только позволит погода, им придётся убрать брошенные ими отходы. Ликвидация свалки находится на контроле ведомства.
Напомним, ранее жители Белгорода обратили внимание на пожилую женщину с мусором, которая заняла всю остановку в центре города. Она сидела на остановке «Кинотеатр Радуга», заняв почти всё пространство.