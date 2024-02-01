Белгородцев, устроивших свалку в лесу, нашли по зарплатным листам

Как сообщается, сотрудники экоохотнадзора отправились в лес для выездного обследования территории неподалёку от села Нижняя Покровка. Именно там свалку и обнаружили. Найти виновников помогли оставленные в мусоре документы — квитанции об оплате, расчётные листы по зарплате.