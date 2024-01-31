Волонтёры резко раскритиковали жгуты, отправленные бойцам СВО

Издание связалось с руководителем «Альфапластика». По словам гендиректора, в конце октября 2023 года с заводом связалась девушка-волонтёр по заказу на резиновую ленту. Лента не является медицинским изделием. Заказ оплачивал фонд «Будущее Камчатки», подчёркивает руководитель. Завод отгрузил волонтёрам 70% от всего заказа после заключения договора, через месяц объединение сообщило о плохом качестве продукции. Компания товар забрала и предложила взамен медицинское изделие — жгут Эсмарха по той же цене, что и ленту. Через месяц продукцию волонтёры снова вернули. Завод заблокировал всю партию, провёл повторный лабораторный анализ, который подтвердил соответствие ГОСТ. Деньги готовы были вернуть, отметил гендиректор, но девушка-волонтёр якобы просила перевести средства на её личный счёт, в обход фонда. Выплатить так деньги компания не может, так как претензий от фонда «Будущее Камчатки» им не поступало, подчеркнул руководитель завода.