Волонтёры резко раскритиковали жгуты, отправленные бойцам СВО

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Волонтёрское объединение «Врачи, вы не одни» раскритиковали жгуты Эсмарха, которые производит орловский завод «Альфапластик». Жгуты волонтёры доставляли на СВО.
Волонтёры рассказали, что первые проблемы начались ещё в ноябре: тогда заводу вернули первую партию жгутов-лент, потому что они рвались. Завод признал брак и объяснил этот случай «недовулканизацией».
В новой партии жгутов волонтёрское объединение снова нашло брак и потребовало вернуть 482 тыс. рублей. 29 января волонтёры сообщили, что завод согласился вернуть деньги, но только после проведения независимой экспертизы.
«Мы знаем, что при массивном кровотечении человек вытекает за минуту, даже наложить другой жгут времени уже не будет… Что делает „Альфапластик“? Просит вернуть им брак. Проводит проверку возвращённых жгутов собственным отделом технического контроля и, видимо, находит, что всё в порядке. После отдаёт продукцию на независимую экспертизу. Если собственный ОТК подтвердил бы, что брак, то зачем нужна экспертиза, так ведь?» — цитирует издание волонтёров.
Издание связалось с руководителем «Альфапластика». По словам гендиректора, в конце октября 2023 года с заводом связалась девушка-волонтёр по заказу на резиновую ленту. Лента не является медицинским изделием. Заказ оплачивал фонд «Будущее Камчатки», подчёркивает руководитель. Завод отгрузил волонтёрам 70% от всего заказа после заключения договора, через месяц объединение сообщило о плохом качестве продукции. Компания товар забрала и предложила взамен медицинское изделие — жгут Эсмарха по той же цене, что и ленту. Через месяц продукцию волонтёры снова вернули. Завод заблокировал всю партию, провёл повторный лабораторный анализ, который подтвердил соответствие ГОСТ. Деньги готовы были вернуть, отметил гендиректор, но девушка-волонтёр якобы просила перевести средства на её личный счёт, в обход фонда. Выплатить так деньги компания не может, так как претензий от фонда «Будущее Камчатки» им не поступало, подчеркнул руководитель завода.
В настоящий момент жгуты находятся на экспертизе в институтах Москвы. После получения результатов завод будет планировать дальнейшие действия.