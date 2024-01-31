В белгородских медучреждениях не планируют вести аудиозаписи приёмов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом медкабинете Москвы (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня. При этом запись должна быть обезличенной и конфиденциальной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы на запрос «Интерфакса».
Журналисты Бел.Ру выяснили в региональном правительстве, будут ли подобные методы вводить в медучреждениях Белгородской области. Из официального ответа следует, что в настоящее время в медицинских организациях региона не планируется организация аудиозаписи приёмов пациентов, тем более, что федеральными нормативными документами это не регламентировано.
В правительстве отметили, что в медорганизациях области есть службы внутреннего контроля качества оказанной помощи пациентам. В некоторых учреждениях назначены уполномоченные по качеству оказанной медицинской помощи. Они занимаются организацией и контролем оказываемой помощи пациентам, в том числе этикой и деонтологией (вопросами морали и нравственности) при общении с пациентами во время приёма.
В правительстве добавили, что контролирует порядок оказания медицинской помощи руководитель медорганизации.
При этом по закону в случае оказания некачественной медицинской помощи белгородцы могут обратиться непосредственно в медучреждение, в страховую компанию, а также в региональный минздрав.
А ещё обращение можно направить в территориальный фонд ОМС Белгородской области, территориальный орган Росздравнадзора и областное управление Роспотребнадзора.