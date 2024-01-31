Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В белгородских медучреждениях не планируют вести аудиозаписи приёмов

В белгородских медучреждениях не планируют вести аудиозаписи приёмов

31 января 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney

В белгородских медучреждениях не планируют вести аудиозаписи приёмов

В поликлиниках Москвы решили вести аудиозаписи приёмов, чтобы выявлять ошибки врачей и минимизировать жалобы пациентов. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, будут ли подобные методы вводить в медучреждениях Белгородской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом медкабинете Москвы (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня. При этом запись должна быть обезличенной и конфиденциальной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы на запрос «Интерфакса».

Журналисты Бел.Ру выяснили в региональном правительстве, будут ли подобные методы вводить в медучреждениях Белгородской области. Из официального ответа следует, что в настоящее время в медицинских организациях региона не планируется организация аудиозаписи приёмов пациентов, тем более, что федеральными нормативными документами это не регламентировано.

В правительстве отметили, что в медорганизациях области есть службы внутреннего контроля качества оказанной помощи пациентам. В некоторых учреждениях назначены уполномоченные по качеству оказанной медицинской помощи. Они занимаются организацией и контролем оказываемой помощи пациентам, в том числе этикой и деонтологией (вопросами морали и нравственности) при общении с пациентами во время приёма.

В правительстве добавили, что контролирует порядок оказания медицинской помощи руководитель медорганизации.

При этом по закону в случае оказания некачественной медицинской помощи белгородцы могут обратиться непосредственно в медучреждение, в страховую компанию, а также в региональный минздрав.

А ещё обращение можно направить в территориальный фонд ОМС Белгородской области, территориальный орган Росздравнадзора и областное управление Роспотребнадзора.

Врачи поликлиник будут обследовать пациентов с ковидом вместе с мобильным приложением
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС сообщили, что произошло в шестой поликлинике в БелгородеОдин педиатр на всю поликлинику. Что происходит в Белгородской ЦРБ?Как в фильмах ужасов: белгородцы жалуются на состояние поликлиники
#Белгородская область#Москва#Эксклюзив#Поликлиники#Страховая компания#Департамент здравоохранения#Белгород#Кристина Семенчук#Приёмы#Конфиденциальность#Росздравнадзор#Медучреждения#Аудиозаписи
Подпишитесь
Школы в Белгородской области переведут на очное обучение с 19 февраля
Сегодня, 16:57
Обратная сторона дистанта: сколько стоят репетиторы для школьников в Белгороде
Сегодня, 12:27
Что изменится в белгородских школах при возвращении на очное обучение?
Сегодня, 17:25
Квартиру в ЖК «Луч» можно приобрести в рассрочку на два года
Сегодня, 13:20
Руководитель Белгородэнерго ответит на вопросы белгородцев о подключении к сетям
Сегодня, 14:20
Медики с рациями и термопокрывала: как прошли учения по эвакуации пациентов
Сегодня, 13:30