В белгородских медучреждениях не планируют вести аудиозаписи приёмов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом медкабинете Москвы (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня. При этом запись должна быть обезличенной и конфиденциальной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы на запрос «Интерфакса».