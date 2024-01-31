РЭО опубликовал шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

Чаще всего авторы выбирали темы о загрязнении водных объектов пластиком и воздуха вредными выбросами, а также о сложностях переработки некоторых видов отходов и даже о космическом мусоре. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. Он также добавил, что многие авторы достаточно творчески подошли к созданию своих работ.