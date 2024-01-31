РЭО опубликовал шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Теперь финалистам предстоит отправиться в Крым для прохождения образовательной программы на территории арт-кластера «Таврида». Об этом пишет Newsnn.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что из полученной 561 заявки от конкурсантов были отобраны 53 эскиза и фотографии готовых работ. Многие их них были созданы из вторсырья и различных видов отходов, включая битую посуду, неисправную электронику и пластик.
«Конкурсанты отразили в своих работах такие важные темы, как экономика замкнутого цикла, защита животных и птиц, забота об окружающей среде», — добавил Буцаев.
Как сообщается, в дальнейшем авторы этих проектов пройдут образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Они также смогут создать новые объекты либо доработать свои концепты.
Чаще всего авторы выбирали темы о загрязнении водных объектов пластиком и воздуха вредными выбросами, а также о сложностях переработки некоторых видов отходов и даже о космическом мусоре. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. Он также добавил, что многие авторы достаточно творчески подошли к созданию своих работ.
«Но это лишний раз доказывает, что искусство — один из мощнейших инструментов для пропаганды осознанного потребления и экологии», — сказал он.
После окончания конкурсантами обучения в «Тавриде», компетентное жюри представит итоговую экспозицию работ. Авторы также получат возможность выставлять свои работы на различных площадках при поддержке РЭО.
Шорт-лист конкурса можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.
В Крыму в бухте Капсель открылась Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида»). Данный круглогодичный образовательный центр призван стать центром притяжения для представителей культуры, искусства и творческих индустрий.