Первый день февраля в Белгородской области выдастся туманным

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В четверг, 1 февраля, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Без осадков, но местами ожидается туман. Ночью ветер западный от 5 до 10 м/с. В дневное время порывы усилятся до 8-13 м/с. В тёмное время суток похолодает до -5…0 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.
В Белгороде в первый день февраля ночью температура опустится до -2 ˚С, без осадков. Ожидается ветер до 4 м/с. Днём также без осадков, потеплеет до +1 ˚С.
В конце рабочей недели, 2 февраля, в областном центре ночью возможен мокрый снег, столбик термометра опустится до -1 ˚С. До +1 ˚С потеплеет днём, снова выпадут осадки.
Выходные в городе также окажутся относительно тёплыми. Выпадет мокрый снег.