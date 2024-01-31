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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Туман

Первый день февраля в Белгородской области выдастся туманным

31 января 2024, 13:29
Фото: 1MI
Туман

Белгородцев предупредили о тумане

Завтра, 1 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман. При этом без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В четверг, 1 февраля, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Без осадков, но местами ожидается туман. Ночью ветер западный от 5 до 10 м/с. В дневное время порывы усилятся до 8-13 м/с. В тёмное время суток похолодает до -5…0 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.

В Белгороде в первый день февраля ночью температура опустится до -2 ˚С, без осадков. Ожидается ветер до 4 м/с. Днём также без осадков, потеплеет до +1 ˚С.

В конце рабочей недели, 2 февраля, в областном центре ночью возможен мокрый снег, столбик термометра опустится до -1 ˚С. До +1 ˚С потеплеет днём, снова выпадут осадки.

Выходные в городе также окажутся относительно тёплыми. Выпадет мокрый снег.

Чем погода удивит белгородцев в последний день января?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки#Мокрый снег
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