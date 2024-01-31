Первый день февраля в Белгородской области выдастся туманным

В четверг, 1 февраля, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Без осадков, но местами ожидается туман. Ночью ветер западный от 5 до 10 м/с. В дневное время порывы усилятся до 8-13 м/с. В тёмное время суток похолодает до -5…0 ˚С. В дневное время ожидается от -2 ˚С до +3 ˚С.