Со временем бот стал его помощником в общении с девушкой, нейросеть подсказывала, как лучше с ней общаться, предлагала, как провести свидание. После года отношений с девушкой бот предложил сделать ей предложение. Вариант предложения также сформировала нейросеть. Свадьба состоится в августе 2024 года.