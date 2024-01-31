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Posted 31 января 2024, 10:29

Published 31 января 2024, 10:29

Modified 31 января 2024, 10:31

Updated 31 января 2024, 10:31

Жених

Написавший диплом с ChatGPT россиянин с помощью нейросети нашёл жену

31 января 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney. Жених

Нейросеть нашла российскому разработчику жену

Машина пообщалась с 5239 кандидатками и нашла подходящую для программиста супругу. Историю знакомства с будущей женой парень рассказал в своём блоге.

Выпускник московского РГГУ Александр Жадан расстался с девушкой. Парень хотел, чтобы поиск новой спутницы не мешал ему учиться, заниматься хобби и общаться с людьми, поэтому научил нейросеть общаться с представительницами противоположного пола.

Нейросеть отсеивала кандидаток без заполненной анкеты, фотографий, работы, с указанным знаком зодиака. После ChatGPT переписывался с девушками и выявлял тех, которые подходят для свиданий. В результате осталось четыре девушки. С тремя Александр сохранил дружбу, а с одной, будущей женой Кариной, начал более близкие отношения.

Со временем бот стал его помощником в общении с девушкой, нейросеть подсказывала, как лучше с ней общаться, предлагала, как провести свидание. После года отношений с девушкой бот предложил сделать ей предложение. Вариант предложения также сформировала нейросеть. Свадьба состоится в августе 2024 года.

Напомним, что ранее Александр Жадан написал диплом с помощью ChatGPT.

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#Общество#Россия#Супруги#Белгород#Нейросеть
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