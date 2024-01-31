Квартиру в ЖК «Луч» можно приобрести в рассрочку на два года

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Новая акция предоставляет клиентам «Трансюжстрой» возможность купить квартиру в ЖК «Луч» по беспроцентной рассрочке — без переплат по кредитному договору. Первый платеж в таком случае составит 20 процентов от общей стоимости квартиры, а остальные средства нужно будет внести равными платежами в течение двух лет после заключения договора. Акция продлится до конца февраля.
ЖК «Луч» строится на Харгоре в хорошо знакомом белгородцам микрорайоне с одноименным названием. «Луч» — это продуманные планировки квартир: 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей. На территории ЖК есть собственный крытый паркинг вместимостью 350 машиномест. Авторский дизайн фасадов выделяет ЖК «Луч» в окружающей среде.
Настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами, уютный двор и развитая инфраструктура — при переезде в «Луч» все самое необходимое уже будет под рукой. Строительство первого дома на территории жилого комплекса завершат в 2026 году.
Также возможно приобрести квартиру в ЖК «Луч» в ипотеку. Действуют программы для разных случаев жизни и все виды жилищных сертификатов: ипотека с господдержкой, ипотека с господдержкой для семей с детьми, ипотека для ИТ-специалистов, военная ипотека. В офисе продаж помогут с оформлением ипотеки в партнерских банках компании.
Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж генерального подрядчика компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7 (4722) 78-95-49.
*Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».