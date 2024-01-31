Квартиру в ЖК «Луч» можно приобрести в рассрочку на два года

Новая акция предоставляет клиентам «Трансюжстрой» возможность купить квартиру в ЖК «Луч» по беспроцентной рассрочке — без переплат по кредитному договору. Первый платеж в таком случае составит 20 процентов от общей стоимости квартиры, а остальные средства нужно будет внести равными платежами в течение двух лет после заключения договора. Акция продлится до конца февраля.