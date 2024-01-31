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Posted 31 января 2024, 11:23

Published 31 января 2024, 11:23

Modified 31 января 2024, 11:25

Updated 31 января 2024, 11:25

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Богун-Городок в Белгородской области

Дом и два авто пострадали при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области

31 января 2024, 11:23
Фото: Bel.ru.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Богун-Городок в Белгородской области

Сюжет
СВО
Противник ударил по селу в Борисовском районе. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ попало село Богун-Городок в Борисовском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в населённом пункте есть разрушения.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, село подверглось атаке дронов-камикадзе. Последние сбросили два взрывных устройства. Осколками задело два легковых авто, выбило окна в частном доме.

На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Таким же дроном ВСУ ранее атаковали Тишанку в Волоконовском районе. Сообщалось, что из-за взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. К устранению последствий атаки планировали приступить в кратчайшие сроки.

Добавим, что также под удар противника попал хутор Панков Шебекинского горокруга. Повредило ЛЭП. Восемь населённых пунктов остались без света.

Дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области, есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Дрон-камикадзе
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