Тело нашли на четвёртый день: белгородец забил своего знакомого до смерти

Вечером 16 октября 2023 года 38-летний мужчина вместе со своим знакомым находился в гостях в Шебекинском округе. В это время между приятелями возник конфликт, в ходе которого фигурант нанёс множественные телесные повреждения 39-летнему оппоненту. Тот от полученных травм скончался на месте, однако его тело смогли обнаружить только спустя несколько дней — 20 октября.