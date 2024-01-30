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Следственный комитет

Тело нашли на четвёртый день: белгородец забил своего знакомого до смерти

30 января 2024, 08:58
Фото: 1MI
Следственный комитет

Белгородец пойдёт под суд за избитого до смерти приятеля

Убийство по неосторожности произошло в Шебекинском горокруге. Приятели отдыхали в гостях, когда между ними завязалась ссора. В ходе конфликта мужчина избил своего знакомого, отчего тот скончался на месте. Тело нашли спустя несколько дней, отметили в региональном следкоме.

Вечером 16 октября 2023 года 38-летний мужчина вместе со своим знакомым находился в гостях в Шебекинском округе. В это время между приятелями возник конфликт, в ходе которого фигурант нанёс множественные телесные повреждения 39-летнему оппоненту. Тот от полученных травм скончался на месте, однако его тело смогли обнаружить только спустя несколько дней — 20 октября.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» — до 15 лет тюрьмы). На время расследования мужчину заключили под стражу.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательную базу, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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#Белгородская область#Происшествия#Труп#Смерть#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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