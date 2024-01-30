Тело нашли на четвёртый день: белгородец забил своего знакомого до смерти

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Published Сегодня, 08:58
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Вечером 16 октября 2023 года 38-летний мужчина вместе со своим знакомым находился в гостях в Шебекинском округе. В это время между приятелями возник конфликт, в ходе которого фигурант нанёс множественные телесные повреждения 39-летнему оппоненту. Тот от полученных травм скончался на месте, однако его тело смогли обнаружить только спустя несколько дней — 20 октября.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» — до 15 лет тюрьмы). На время расследования мужчину заключили под стражу.
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательную базу, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.