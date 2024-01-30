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Posted 30 января 2024, 08:18

Published 30 января 2024, 08:18

Modified 30 января 2024, 08:20

Updated 30 января 2024, 08:20

«Помогаем на ранних стадиях справиться с болезнями»: Гладков — о «Поездах здоровья»

30 января 2024, 08:18

С начала года «Поезда здоровья» посетили восемь районов Белгородской области

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Касается каждого
Медики осмотрели 1300 человек. У местных жителей нашли различные болезни. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков во время утреннего обращения.

Специалисты «Поездов здоровья» осмотрели 1300 человек в восьми муниципалитетах с начала 2024 года. У 22 человек нашли сахарный диабет. У некоторых местных жителей — подозрение на рак.

«Фактически помогаем на ранних стадиях справиться с очень непростыми заболеваниями», — добавил губернатор.

Как рассказал Вячеслав Гладков, в селе Бобрава Ракитянского района на приём пришла пожилая женщина, у неё оказался повышенный уровень содержания глюкозы. Специалисты определили болезнь и назначили белгородке лечение.

Также сейчас рассматривается вопрос покупки ещё двух таких поездов.

По данным регионального минздрава на прошлой неделе к врачам пришли 1262 человека в Вейделевском, Ракитянском, Чернянском районах и Яковлевском горокруге. Двух человек отправили в больницу. У них нашли нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, за две недели медики впервые обнаружили заболевания системы кровообращения у 10 человек. Ещё у 22 местных жителей подозревают сахарный диабет II типа. У пяти человек — заболевания органов дыхания, ещё у пяти — подозрение на рак. У двоих онкозаболевание подтвердилось после дополнительных обследований.

На текущей неделе поезда будут работать в Борисовском и Корочанском районах, а также в Старооскольском и Валуйском горокругах.

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